Middelfart Kommune har fået ny overtandlæge i den kommunale tandpleje. Rikke Svanterud Larsen vil ændre nogle ting inden for tandplejen, som skal sikre, at børn får en sund mund resten af livet.

Nordvestfyn: Et nyt ansigt har fra årsskiftet stået i spidsen for den kommunale tandpleje i Middelfart Kommune. Det er den 41-årige Rikke Svanterud Larsen, der nu skal styre alle kommunens børnetænder sikkert mod voksenlivet. Hun kommer fra en stilling i Skanderborgs kommunale tandpleje, og da der blev slået en stilling op i Middelfart, valgte hun at søge den. - Tandplejen har et godt ry her. Når jeg tidligere har været på konferencer, så har det altid været en glad og smilende flok fra Middelfart, jeg har mødt, siger overtandlægen.

Mere end tænder

At være tandlæge i den kommunale tandpleje handler i dag om langt mere end tænder. - Det her er en tandpleje, der arbejder i sundhedsfremmende forebyggelse der virker. Det kan godt være, at man har haft et par huller, når man fylder 18, men det er vigtigt, at de selv kan varetage deres egen tandpleje og ikke har fået tandlægeskræk, siger Rikke Svanterud. Der er sket et holdningsskift inden for tandpleje inden for de seneste årtier. Førhen lagde man mindre vægt på dialog med forældrene og at møde barnet, hvor det er, hvilket har resulteret i, at flere og flere har fået tandlægeskræk - også dem, der aldrig har haft huller. I dag bliver kommunens børn stadigvæk kørt i samlet flok til skoletandplejen, men det er noget af det, den nye overtandlænge gerne vil i dialog med politikerne om. At komme til tandlægen uden mor eller far er nemlig stik imod, hvad man ved, der på den lange bane virker sundhedsfremmende. - I dag vil vi i dialog med forældrene fra en tidlig alder. De skal inddrages, og vi skal uddanne forældrene, og tandplejen skal sidde på rygraden, inden børnene bliver teenagere. Det skal være en god oplevelse at gå til tandlægen og ikke skabe tandlægeskræk, fortæller overtandlægen, der som en af de ting, hun fremover vil have indarbejdet i tandplejen er, at det er forældrene, der skal tage med børnene til tandlægen i stedet for at hele klasser bliver sendt af sted samlet i en bus.

I barnets tempo

At have forældrene med til tandlægen skaber tryghed for børnene, og selv om der kan være flere ting, der skal ordnes, så bliver det ikke, som man gjorde for 10-20 år siden, hvor man ordnede hele molevitten på én gang. - Jeg har før oplevet, at forældre har syntes, at børnene skulle have ordnet flere huller på én gang, for ellers skulle forældrene tage fri fra arbejde flere gange, men det kommer til at foregå i barnets tempo, siger Rikke Svanterud Larsen, der godt ved, at det selv for et lille barn er en voldsom omgang at få ordnet flere huller på én gang, og at det er med til at skabe tandlægeskræk.

En helhedsindsats