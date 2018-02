Kerteminde: Der er lang tid til sommer og dermed revyerne, men alligevel er man rundt omkring godt i gang, og instruktør på Kerteminde-revyen, Jan Hertz, kigger forbi til medlemsmøde hos Kerteminde-revyens Venner tirsdag 6. februar kl. 19 i Aktiv-Huset. Der er man lokalt meget glad for, da han for tiden turnerer med et stort show og har adskillige andre instruktionsopgaver. Før jul kunne det ikke lade sig gøre, så i første omgang henviste han til tekstforfatteren Sune Krintel, som var med ved vennernes julemøde. Han selv ville imidlertid allerede komme i slutningen af januar eller begyndelsen af februar. Jan Hertz er skuespiller, instruktør, scenekunstner og har desuden været direktør for Gentofte Scenen og Amager Scenen. Han har medvirket i et stort antal film og tv-serier og haft en mængde instruktionsopgaver i hele Skandinavien. Når det gælder revy, har han instrueret Nykøbing F.-revyen, Sønderborgrevyen (bl.a. med Trine Gadeberg), Menstruprevyen og Ganløserevyen. /EXP