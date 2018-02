Læserbrev: I 2001 lavede Statens Seruminstitut, nu solgt til det malaysiske selskab AJ Biologics, som en saudisk sheik står bag, koppevacciner i tilfælde af, at kopper blev brugt som biologisk våben. Men er sandheden så den, at den nuværende ejer, en potentiel fjende, kan bruge vaccinefabrikken ikke til at fremstille vacciner, men biologiske våben i stedet - serveret på et sølvfad af den danske stat?