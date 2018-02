Middelfart: Foreningen "Bevar Strib Bibliotek" står igen i år bag en større fastelavnsfest på Strib Bibliotek. Søndag 18. februar går det løs med aktiviteter for hele familien fra klokken 11-14.

Gøglerskolen inviterer til en workshop samt et forrygende ildshow. Der bliver en skattejagt med sjove opgaver og også både ansigtsmaling og fotografering. Alle kan bage deres egne fastelavnsboller. Der bliver fastelavnssange, grill med pølser og snobrød og tøndeslagning for store og små.

Torsdag 22. februar så gælder det et foredrag om Caminoen med Karen Rønn Hansen og hendes søn Rasmus på 14 år. Her er entréen 25 kroner for medlemmer og 50 kroner for andre. /EXP