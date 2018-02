frisør

Er tiden, overskuddet eller fysikken ikke til en tur i frisørsalonen, står den 24-årige iværksætter, Signe Stæhr, klar til at kigge forbi med alt det udstyr, man kender fra frisørsalonen.

Fredericia: Frisøruddannede Signe Stæhr skifter i denne uge permanent den velkendte frisørsalon ud med en lille hvide bil, som meget passende går under navnet Snehvide. - Jeg skal til at være rullende frisør, hvilket vil sige, at jeg kører ud til kunderne i Snehvide og ordner deres hår i deres eget hjem, fortæller Signe Stæhr. Hun er oprindeligt fra Strib og har stået i lære hos Garn i Fredericia, men har længe gået med drømmen om at blive selvstændig. - Når man går rundt i en andens salon, opstår der et ønske om at have sit eget - man kan ligesom se for sig, hvordan man ville gøre alting. Og eftersom jeg hverken har børn eller andre forpligtelser, var det nu, det skulle være, hvis jeg gerne ville prøve kræfter med livet som selvstændig, fortæller hun.

Et tilbud til alle

Signe Stæhr regner med at få en alsidig kundegruppe, da der er mange forskellige typer af mennesker, der kan have brug for at få en frisør ud i eget hjem. - De typiske kunder er jo de ældre på plejehjemmene, som ikke kan klare at komme ud til salonerne. Men også de travle familier, karrieremenneskerne og forældre med børn, som hader at komme til frisøren, kan nyde godt af et besøg fra mig. Jeg sørger for, at klipningen bliver både god, uformel og hyggelig, forklarer hun. Samtidig håber hun på at få kunder blandt de mange konfirmander, brude og måske polterabender, der kunne nyde godt af at få en frisør ud, der både kan sørge for håropsætning og makeup. - Jeg elsker at komme ud til events. Folk er altid så glade, og det smitter virkeligt. Samtidig er det langt mindre stressende for både brude og konfirmander, at de ikke skal ud af hjemmet og ned i byen for at blive gjort klar, siger Signe Stæhr.

En høj faglighed

Uanset hvilket ønske, man har til sin kommende frisure, kan Signe Stæhr klare det hjemme hos en selv. Hun lover en høj kvalitet, den fulde salonoplevelse og en solid faglighed, når hun kommer ud til sine kunder. - Jeg kan alt det, man går til frisøren for. Jeg kan klippe, farve, lave reflekser, barbere, lægge makeup, lave håropsætninger og stå for børneklipninger. Samtidig gør jeg en dyd ud af at hygge mig med kunderne, så de virkelig føler, at de bliver forkælet - akkurat som man ville blive det, hvis man gik i en frisørsalon, siger hun. Samtidig mener hun, at hun har en ret stor fordel i forhold til de eksisterende rullende frisører, som der findes flere af på markedet. - Jeg er simpelthen langt yngre end de fleste rullende frisører. Så jeg kommer med den nyeste viden, de nyeste teknikker og med en helt opdateret faglighed. For som frisør handler det om at udvikle sig hele tiden, at lære nyt og at følge med moden, og det gør jeg virkelig, fortæller Signe Stæhr, som spår, at den nyeste hårmode vil fortsætte i de naturlige farver med et twist af 70'er-stil.

