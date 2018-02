Kunst: Lørdag 10. februar åbner Galleri Korinth for genbrugte giraffer, bøfler og andre af savannens dyr. Det er kunstneren Tina Thorborg, der udstiller sine bemalede trofæer. "På den måde giver jeg dyret endnu en mulighed for at pryde en væg i et hjem, og det er således ikke omsonst, at det i sin tid blev nedlagt på savannen", som hun siger. På udstillingen i Galleri Korinth vil der - udover bemalede trofæer - også være malerier, akrylmaling på lærred. Malestilen er popart/realisme. Der er fernisering lørdag 10. februar kl. 14, hvor gallerier byder på fastelavnsboller. Herefter vil udstillingen være åben hver lørdag og søndag fra kl. 11-17 eller efter aftale. Sidste dag er søndag 4. marts. (sisø)