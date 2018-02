Princippet for den store forestilling på Musikskolen i Humble er Do it Yourself, DIY.

Som forstander Henrik Hartvig pointerer, er det skolens opgave at træne elevernes kreativitets-muskel og det gør man ofte bedst ved netop at kaste sig ud over grænserne for plejer og rutiner.

- Kreativitet er ikke noget, man kan gå og vente på. Den må man selv træne, siger han og bruger bl.a. elever som Magda Barret og Christoffer Agervig Nilsson som eksempler på, man kan langt mere, end man selv måske troede.

Musikefterskolen i Humble Til daglig er eleverne opdelt på seks linjefag: Eksperimentel rock, jazz, pop-soul-funk, World Folk, Egne Numre, Kvindeband (med mænd)Siden 24. januar har skuespiller Pernille Hilgart været koblet på projekt "Hvor går grænsen", hvor eleverne er delt op i yderligere grupper som Fælleskor, minikor, scenografi, plakat og program-gruppen samt gruppen, der står for lys og lyd i hallen.



Kvindeband-linjefaget er udsprunget af lærer Trine Lund Sørensens bekymring for kvinder i et mandsdomineret fag, hvor kønnene deles 85:15 og hun prøver i faget at stille spørgsmål ved vanetænkning og kønsstereotyper.

De to har kastet sig over at skabe korsatser til skolens fælleskor. Og det kan være lidt af en mundfuld at stå overfor knap 60 jævnaldrende og være den, der styrer, hvordan det skal lyde.

Christoffer Nilsson er godt tilfreds med, hvordan hans korsats er kommet til at lyde: Den skaber den stemning af frustration og tristhed, som jeg havde forestillet mig, siger han og taler allerede professionelt om kvinter og tertser og forklarer, at han i dette værk har prøvet kræfter med "tritanusser", som han illustrerer på sin guitar.

Temaet handler om, hvad der sker i folks hoveder, når grænserne bliver overtrådt. Hvor går grænsen for, hvad man vil finde sig i?

- Jeg ville f.eks. ikke gide blive kaldt en klam fisk, griner han.

Magda Barrets korsats har endnu ikke nogen tekst. Den sørger en Spoken Word-kammerat for, inspireret af korsangen, som starter med dyster tåge og siden bliver mere højtidelig og gladere.