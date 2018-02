Der er næsten ingen grænser for, hvad man kan bruge det verdenskendte smørepålæg Nutella til. Fyens.dk har i anledning af International Nutella-dag samlet 10 opskrifter, men vi hører også meget gerne om din.

Kaster man et forsigtigt blik på de sociale medier i dag, er der ingen tvivl om, hvad der bliver snakket om derude. Nutella. Det er nemlig International Nutella-dag. En dag, der blev opfundet af den amerikanske blogger Sara Rosso den 5. februar 2007. Hun elskede Nutella så meget, at hun mente, den fortjente sin egen fejringsdag. Siden har fans verden over taget dagen til sig. Hvert år produceres, ifølge Nutellas hjemmeside, så meget Nutella, at hvis man stillede glassene op på række, kunne de nå 1,4 gange rundt om jorden. Fyens.dk har samlet 10 opskrifter med Nutella, men vi vil også gerne høre om din eller en opskrift, du kender. Smid den gerne i kommentarsporet i bunden af artiklen.

Nutella og Oreo cheesecake

Nutella og Oreos i én og samme cheesecake. What's not to like?

Italiensk nutellapizza

Nutella på en rigtig italiensk pizzabund med friske bananstykker. Lyder det som en dessert, der skal prøves?

Chocolate chip cookies med nutella

Chokoladecookies med chokoladestykker og flydende nutella i midten. Så mangler du bare en varm kop kaffe, og så kan frostvejret bare komme an.

Cremede nutella ispinde

De her ispinde er en blanding af fløde og nutella. Når de har været i fryseren i fire timer, kan du spise nutella helt uden at tilsætte et stykke brød.

Nutella og peanutbutter cupcakes

Elsker du den søde nutella kombineret med det salte fra peanutbutter og peanuts, så er denne opskrift lige noget for dig.

Nutellamousse

Der skal blot to ingredienser og fem minutter til for at lave denne supernemme nutellamousse. Sæt i gang!

Nutella og bacon soufflé

Kan man kombinere bacon og nutella? Det kan man åbenbart, hvis man spørger denne madblogger, der giver sit bud på nutella-souffléer med små hints af bacon indeni.

Nutella-lasagne

Kiks, skumfidusser, chokolade og nutella, og så har du på kort tid en lasagne, der vil imponere dine nutella-elskende gæster.

Franske nutella-crêpes

Enhver, der elsker pandekager og nutella, har naturligvis prøvet at kombinere de to ting. Her er en opskrift på franske nutella-crêpes.

Hjemmelavet nutella