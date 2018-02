Fredericia: To butikker og en privat beboelse fik i weekenden knust ruder af en tyv, som derefter rakte hånden ind og stjal blandt andet Bojesen træfugle og smykker.

Butikkerne i Gothersgade og Jyllandsgade fik knust ruder natten til søndag, og det var også ved tre-tiden søndag morgen, at beboerne i en ejendom i Kongensstræde blev vækket af, at deres stuerude blev knust med en kraftig sten.

- Beboerne fik forhindret indbruddet, men tyven nåede at snuppe et par træfugle fra vinduet, siger vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen, Patruljecenter Syd.

Der har de seneste måneder været en del tyverier af ting, som tyven har fået fat i ved at slå ruder i stykker og blot stikke hånden ind for så at snuppe eftertragtede figurer.

- Vi kan se, at det blandt andet er i høj kurs at stjæle Bojesens træfigurer både aben og fuglene. Der må være et stort hælermarked for det, siger Finn Ellesgaard.