Øget fokus på markedsføring af gastronomi i udlandet, et nyt stort event med fokus på dansk mad og mere uddannelse i madspild.

Det er et udpluk af de idéer, som regeringen bør tage med i en ny madsatsning, der i 2025 skal gøre Danmark til "et globalt centrum for gastronomi".

I hvert fald hvis det står til ekspertudvalget ved navn Team Gastro, som består af repræsentanter fra blandt andet Noma, Meyers Madhus og folk fra brancheorganisationer.

Mandag afleverede de en række anbefalinger til dansk gastronomi til erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

- Jeg synes, at det er nogle meget spændende anbefalinger, siger miljø- og fødevareministeren.

- Det handler i høj grad om at bruge gastronomi som et redskab for vækst, turisme og eksport.

Ifølge Dansk Industri blev der i 2016 eksporteret fødevarer for 108 milliarder kroner.

Og skal det tal blive endnu større, er det oplagt at styrke Danmarks brand på den gastronomiske scene.

- Vi har i den grad brug for hele tiden at løfte det her område, for konkurrencen er benhård i hele verden, siger Esben Lunde Larsen.

- Det er for eksempel sådan, at tyske turister er mere fokuserede på det svenske end det danske køkken, selv om vi synes, at vi gør det rigtig godt i Danmark.

Gastronomi-satsningen skal også bruges til at løfte bevidstheden om, hvad god gastronomi er inden for landets grænser.

Står det til ekspertudvalget, skal danskerne således forberede sig på, at undervisning i mad og madspild skal fylde mere på skoleskemaet.

- Vi skal snakke om, hvordan vi kan få hjemkundskab tilbage i de danske skoler, for det er jo blevet et lille fag, siger Dorthe Petersen, direktør for Meyers Madhus og medlem af ekspertteamet.

- Vi har brug for, at vi alle sammen tager ansvar omkring mad og landbruget.

Flere af Team Gastros i alt 27 forslag til indsatser bliver højst sandsynligt en del af en gastronomisk strategi, som regeringen planlægger at fremlægge senere på året.

- Det er min oplevelse, når jeg ser ned over anbefalingerne, at der er rigtigt meget af det her, der kan "copy-pastes" og sættes ind i et regeringsudspil, siger Esben Lunde Larsen.

Indtil videre ønsker Esben Lunde Larsen ikke at fortælle, hvor dyr den politiske satsning på dansk gastronomi bliver.