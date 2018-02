Sanselig udgave af klassiker for børn.

Anmeldelse: Schwusch! Der er glat udenfor i disse dage, men det er ikke derfor, benene er fejet væk under mig. Nej, det skyldes ganske enkelt Folketeatrets sanseligt smukke opsætning af Peter Pan, som var på programmet i Fredericia Middelfart Teaterforening i denne weekend. Den velkendte historie om drengen, der vil stoppe tiden med fantasien og ikke ønsker at blive voksen, virker friskere end nogensinde før i opsætningens moderne og sprudlende scenografi. Peter Pan "Peter Pan" - Familieforestilling af Folketeatret.Instruktion: Moqi Simon Trolin.



Medvirkende: Michael Slebsager, Mille Gori, Lars Bom, Ylva Maia Havndrup m.fl.



Fredericia-Middelfart Teaterforening, 4. februar 2018.

Symfoni for sanserne

Den fyldte teatersals summen af spæde børnestemmer afslører, at vi har at gøre med eksperter i at lade fantasien få frit løb. Plantet ved siden af min 7-årige ledsager forestiller jeg mig naivt, at min opgave de næste timer blot er at forsøge at se historien gennem et barns øjne, men så sker det... Jeg får tryllestøv i øjnene, og det, der burde være en simpel historie at kapere - og en nem anmeldelse at skrive, bliver dybere, end jeg nogensinde havde forestillet mig, det skulle være.

Mødrenes sang

I et finurligt karikeret univers folder fantasien om Peter Pan og Evighedslandet sig ud i rejse fra det klinisk hvide London-hjem, hvor mor og far Darling smukt synger børnene i søvn med ordene "sov på din gren, du grønne lille" - en sang, som jeg efterfølgende har erfaret, hedder "Vuggevise til en lille grøn banan". Jamen kan det da blive mere bedårende? Og samtidig mere passende...? For med søvnen dukker Peter Pan naturligvis op, og hermed erstattes stykkets hidtil bærende hvide farve af grønt lys og gennemgående grøn scenografi med frodige søjler, ud af hvilke Peter Pans venner toner sig frem. Magien i fantasiens univers understøttes af den charmerende Klokkeblomsts akrobatiske ophævelse af tyngdeloven, så enhver form for medbragt voksen fornuft bliver tryllet væk i barndommens fantasiunivers, hvor den unge Wendy skal med Peter Pan, så hun kan synge mødrenes sang for de glemte børn, som de voksne aldrig ser. Åh, hvor gør det ondt.

Ondskaben

Som om det at være et glemt barn ikke er grusomt nok, skal vi også have rodet Kaptajn Klo ind i universet. Med hans tilstedeværelse gennemsyres universet af en rødlig scenografi. En særdeles velspillende Lars Bom, iført knaldrøde, lange lakstøvler med plateausåler, lader sin ondskab gennemsyre det barnlige fantasiunivers ved at rive hovedet af bamser, så der lyder et gys gennem teatersalen, men da han udbryder "jeg er ikke ond, jeg er ked af det", er det faktisk lidt svært ikke også at få ondt af ondskaben selv. Alligevel lyder et lettelsens suk, da Peter Pan sammen med Wendy og de tre muntre fyre Trutte, Bomuld og Stump får besejret Klo, og Wendy atter kan indfinde sig i sit hvide London-univers.

At leve er det største eventyr