123.000 lastbiler buldrede over Storebælt i januar. Det svarer til, at en lastbil kører gennem bomanlægget i Korsør hvert 22. sekund, og dermed har januar 2018 skrevet sig ind i rekordbogen for lastbiltrafik på Storebælt.

Rekordtallene, som kommer fra en analyse fra Dansk Erhverv, hænger ifølge organisationen blandt andet sammen med, at det 1. januar blev 15 procent billigere at passere Storebæltsbroen. Men Dansk Erhverv mener ikke, at det er hele forklaringen - den skal også findes i, at det i samfundet overordnet går bedre økonomisk.

- Økonomisk fremgang skaber et større behov for at få fragtet varer på tværs af landet, og selv om ikke al økonomisk aktivitet resulterer i øget transportkrav, så er sammenhængen ganske klar, lyder det fra økonomerne i Dansk Erhverv.

Sammenligner man januar 2017 og januar 2018, kørte der 9700 flere biler gennem bomanlægget i januar i år end sidste år.