Rikke Zachariassen, Maibritt Kviesgaard og Ida Bjørndalen Karlsson er fortid i håndboldverdenen, når sæsonen i kvindernes bedste håndboldliga til sommer er ovre.

Det skriver spillernes klub, Team Esbjerg, i en pressemeddelelse.

Rikke Zachariassen debuterede for Team Esbjerg i 2005, og det blev til 248 kampe for vestjyderne. Hun ser med stolthed tilbage på karrieren.

- Mest af alt har det været fedt at være en del af den udvikling, klubben har været igennem, siger Rikke Zachariassen i pressemeddelelsen.

- Jeg kom til byen for at studere, og håndbold skulle være en bibeskæftigelse. Og så endte det med, at jeg kom jeg til at spille Champions League mod nogle af verdens bedste spillere.

Maibritt Kviesgaard nåede at blive dansk mester med FC Midtjylland, inden hun i 2013 kom til Team Esbjerg. Hun vendte desuden tilbage til landsholdet, hvor det i alt blev til 103 landskampe.

- Håndbold har været mit liv i de seneste 14 år, og det har budt på en masse fantastiske oplevelser. I klubsammenhæng er jeg særligt stolt af DM-guldet, som vi vandt i sæsonen 2015.

- Jeg håber at kunne slutte med endnu en medalje til sommer, siger 31-årige Maibritt Kviesgaard i pressemeddelelsen.

Ida Bjørndalen Karlsson kom til Team Esbjerg i 2014. Hun kom med titler som dobbelt norsk mester med Larvik HK, dobbelt dansk mester og Champions League-vinder med Viborg HK og norsk EM-sølv fra 2012 i bagagen.

Syv spillere forlader Esbjerg den kommende sommer.

Team Esbjerg blev danske mestre i 2016.