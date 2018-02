Det er nu, der skal holdes fast: Den nordiske model skal udvikles - ikke afvikles

Samfund: Verden udvikes i stadigt hurtigere takt. Nye økonomier vokser sig stærkere og i år 2050 spås Kinas økonomi at være dobbelt så stor som EU's.

Teknologien har udviklet sig i en sådan grad, at hver andet menneske har en mobiltelefon. Digitaliseringen og den teknologiske udvikling fører til, at visse job forsvinder, og at der samtidigt opstår nye. Det stiller store krav til, at både arbejdstagere, virksomheder og samfundet omkring kan omstille sig. Hvis vi skaber samfund, som kan møde globaliseringen med åbenhed og kompetencer, viser der sig store muligheder.

Norden er en fantastisk del af verden at bo i. De nordiske lande har udviklet sig til at være nogle af verdens bedst fungerende samfund. Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige står højst på næsten alle placeringer, når det gælder økonomi, velfærd, ligestilling og tillid. Ved at kombinere høje velfærdsambitioner og en åbenhed overfor verden har vi kunnet skabe holdbar vækst, som kommer næsten alle til gavn.

Den nordiske model indebærer, at alle, og ikke bare nogle få, tilbydes uddannelse og kompetencer. Et trygt sikkerhedsnet, en velfungerende partsmodel på arbejdsmarkedet og muligheder for omstilling i arbejdet giver medarbejderne mod til at ville deltage i udviklingen. Ligestillingspolitik og udbygning af dagtilbud giver mulighed for, at beskæftigelsen er høj blandt både kvinder og mænd, hvilket medfører øgede skatteindtægter og dermed øgede ressourcer til velfærden.

Men det er ikke givet, at den nordiske model også sikrer fremgang i fremtiden. En samfundsmodel må altid tilbyde svar på samtidens spørgsmål. Visse trusler og udfordringer er nye, såsom klimakrisen og de store flygtningestrømme. Andre er gamle problemer, der endnu engang vokser, såsom social dumping og midlertidige ansættelser.

Hvis vi ikke kan vise, at den nordiske model, også i fremtiden, giver holdbar vækst og lighed, er der stor risiko for, at populisme og indadvendthed vinder indpas. Den fremgangsrige globalisering, som præger Norden er kun mulig, hvis den kommer alle i vores lande til gavn. Er vores samfundstruktur ikke bygget på retfærdighed, øges kontrasterne mellem os.

Arbejderbevægelsen i Norden har været afgørende for at skabe legitimitet for demokrati, velfærdsstater med høje ambitioner og dynamiske erhvervsliv. Vi vil, også i fremtiden, skabe folkelig forankring for den nordiske model.

Vi mener, at den nordiske model bør udvikles i tre henseender:

1. Kompetenceudvikling på arbejdsmarkedet. Virksomheder skal møde forandringerne ved at styrke medarbejdernes færdigheder, ikke ved at erstatte medarbejderne. Når mennesker gives forudsætninger for livslang læring, så lettes omstillingen både i virksomheder og i samfundet.

2. Handlingsplaner mod social dumping og dårlige arbejdsvilkår i alle nordiske lande. Både arbejdstagere og arbejdsgivere taber, når konkurrencen præges af dumpet løn og dårlige vilkår.

3. Et løft af det organiserede arbejdsliv. Både virksomheder og medarbejdere skal organiseres. Det er afgørende for orden og overblik på arbejdsmarkedet, og for at den økonomiske udvikling kommer alle til gavn.Kan vi møde globaliseringen og udfordringerne med åbenhed og en politik, der er bygget på retfærdighed og et stærkt fællesskab, har vores samfund fantastiske muligheder for at fortsætte med at være succesfulde.Vores svar på samtidens og fremtidens udfordringer er at udvikle, ikke afvikle, den nordiske model.