Opdragelse er ikke nok: Kom ind i kampen, minister

Opdragelse: Børne- og socialministeren har sat i gang i en debat den manglende opdragelse hun mener nutidens forældre er skyld i, og som medfører at børn ikke trives i skolen. Ministeren henviser blandt andet til en ny undersøgelse der viser, at lederne i indskolingen oplever, at der er mange børn som ikke er rustet til at gå i skole. De fortæller også at nogle børn ikke kan sidde stille.

Ministeren har derfor nedsat et panel af eksperter, som skal drøfte opdragelse. Vi er helt enige i, at det er nødvendigt at se på hvorfor så mange børn tilsyneladende har svært ved at finde sig til rette i de mindste klasser - og de konsekvenser det kan have for deres senere trivsel og skolegang.

Modsat ministeren mener vi til gengæld ikke, at børns manglende trivsel i skolen, bare skyldes forældrene og deres dårlige opdragelse. Når pædagogerne i vores daginstitutioner skriger på flere hænder og advarer mod faldende kvalitet. Når vi gang på gang hører om institutioner med alt for mange børn på alt for lidt plads og de farlige situationer som følger heraf. Samtidig med at regeringens politik har medført nedskæringer i både daginstitutioner og folkeskoler, så synes vi ærlig talt det er for let at skyde skylden over på den enkelte familie.

Jeg tror, at de fleste forældre hellere end gerne ville have det overskud, som ministeren henviser til. Men jeg tror også at langt de fleste børnefamilier oplever et stigende pres. Både i daginstitutionen, i skolen og derhjemme. Børnefamilierne i dag har nok at se til. Fuldtidsjob, sygedage, lukkedage. Lange hverdage og skæve arbejdstider for de voksne. Madpakker, tøjvask, flyverdragter, der skal købes og vinterstøvler med hul i. Det er jo rigtig fint at snakke opdragelse. Men mon ikke mange er mere bekymrede for, om de stadig vil få de børnepenge, som regeringen bliver ved med at så tvivl om?

Som socialdemokrat er jeg mere optaget af at skabe ordentlige rammer for børnefamilierne. Bedre rammer for børnene. Når børn ikke er skoleparate og har svært ved at sidde stille så skal vi tage det alvorligt. For det har jo store konsekvenser for de børn, som får en dårlig start på skolelivet.

Men årsagerne kan være mange. Det kan være svært at sidde stille og koncentrere sig, når man er 5 år og der er bekymringer derhjemme - som man ikke helt forstår. Måske er pengene små, overskuddet lille og stressen sat ind en periode? Og selv om tiden med mor og far er vigtig - så er det også vigtigt hvad der foregår i børnehaven. Og pressede pædagoger, mange børn med larm og uro og manglende muligheder for udviklende læringsmiljøer har altså konsekvenser. Der er så meget der spiller ind.

Hvis vi skal skabe bedre rammer for børnefamilierne - og i sidste ende lave familiepolitik som batter - så er det altså ikke nok at snakke opdragelse.