Alle velfærdens helte har fortjent en fair løn

Ministeren i spidsen for regeringen i forhandlingerne med de offentligt ansatte, Sophie Løhde, erklærede allerede inden forhandlingernes start, at "lønfesten" hos de offentligt ansatte skulle stoppes. Men det er både arrogant over for det arbejde, som SOSU'er, pædagoger, renovationsarbejdere og mange andre udfører hver eneste dag. Det vidner om en virkelighedsfjern minister med en månedsløn langt over gennemsnittet. Og så er det tæt på at være løgn - hun får det jo til at lyde som om, de offentligt ansatte vælter sig i penge.

Hvis vi starter med det rent faktuelle. Ministeren tegner et billede af, at lønudviklingen blandt de offentligt ansatte er stukket af fra de privatansatte. Men det er en ren afledningsmanøvre. Der er kun tale om højere stigning hos de offentligt ansatte, hvis man kigger på perioden siden 2008. Ser man over en længere periode, er stigningen nogenlunde parallel. For det andet - og vigtigst af alt - siger det ikke noget om den egentlige løn. Offentligt ansatte får overordnet set i kroner og ører en lavere løn end privatansatte med samme uddannelsesniveau og måske endda samme job. Men de leverer et mindst lige så vigtigt og samfundsbærende arbejde. Og hvis man har lagt mærke til det, har mange offentligt ansatte endda vist deres lønseddel frem på det seneste - og vist meget klart, at der ikke ligefrem er råd til fest og kaviar, som det ellers antydes.

At give offentligt ansatte noget mere i løn handler grundlæggende om anerkendelse af, hvor hamrende vigtige de er. Og det er svært at se rimeligheden i, at de ansatte, der står i forreste linje med at skabe velfærd på plejehjem, i daginstitutioner og på sygehusene, som har det tungeste og mest nedslidende arbejde, og som mærker sparekrav og effektiviseringer mest, samtidig er dem, der får mindst i løn. De er velfærdens helte.

Uden alle de offentligt ansatte ville der ikke være veje at køre på, når private firmaer skulle levere deres varer. Der ville ikke blive hentet skrald, nullermændene ville overtage operationsstuerne, ingen ville hjælpe, når vi bliver syge, og vores børn og bedsteforældre ville være overladt til sig selv. Uden de offentlige ansatte ville alting også smuldre for både de private firmaer og helt almindelige mennesker. Vi er alle sammen dybt afhængige af deres indsats. Ja, faktisk er de på mange måder de nederste kort i korthuset, der bærer det hele - og kan få det hele til at vælte.

Hvis der er nogen, der har holdt lønfest i det offentlige, er det ikke portørerne på hospitalerne eller skolelærerne, der har vores børns fremtid i hænderne. Nej, så er det cheferne. Kommunaldirektører og koncerndirektører har fået et kæmpe lønhop. Fra 2007-2017 er de steget henholdsvist 54,5 og 50,9 procent. Meget, meget mere end dem på gulvet. Og alt for ofte hører vi om chefer, der hiver gyldne håndtryk og urimelige bonusser hjem. Vi kunne jo starte med at sætte deres lønninger i bero og bruge pengene på de lavestlønnede i stedet. Og så kunne man afsætte en pulje på 5 mia. Kr., som Enhedslisten foreslår. En pulje, der skal målrettes de lavestlønnede i det offentlige - og som samtidig ville rette op på lidt af de enorme forskelle, der er på lønningerne mellem mænd og kvinder i det danske samfund. Det mener jeg, at velfærdens helte fortjener.