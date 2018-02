Et fatamorgana.

Sådan beskriver Venstres udlændingeordfører, Marcus Knuth, et forslag i Socialdemokratiets udlændingeudspil om at stoppe for asylansøgning ved den danske grænse og i stedet oprette et modtagecenter i Nordafrika.

- Jeg ville ønske, at vi kunne knipse med fingrene og skabe sådan et system. Men desværre er situationen i mange lande i Nordafrika så ustabil, at der ikke er mulighed for at lave de lejre, siger Knuth.

- Og de lande, der er lidt mere stabile, kunne ikke i deres vildeste fantasi drømme om at sige ja til det her.

- Derfor er det et meget skønt, men på den korte bane totalt urealistisk forslag. Så jeg synes, det er at holde folk for nar at tro, at man kan skabe denne her snuptagsløsning, siger Marcus Knuth.

Regeringen har selv et ønske om et nyt asylsystem, hvor man kun skal kunne søge asyl fra et såkaldt tredjeland, altså et land uden for EU, og ikke ved de europæiske grænser.

Det står endda i regeringsgrundlaget.

Men det er endnu ikke lykkedes at få nogen af landene i Nordafrika med på den idé, konstaterer Marcus Knuth.

I stedet satser regeringen på stramninger af vilkårene for de flygtninge, der får asyl i Danmark. Meningen er, at det skal afholde asylansøgerne fra overhovedet at komme hertil. Og Marcus Knuth mener, at den strategi virker.

- Vi har et næsten tiårigt lavpunkt i antallet af asylansøgere, der kommer til Danmark. På trods af at der stadig kommer rigtig mange til landene omkring os. For eksempel Tyskland og Sverige.

- En af de ting, som jeg mener har bidraget meget til at lette presset på Danmark, er den meget lave integrationsydelse. Den vil S ikke støtte op om, siger Marcus Knuth.

- Så det klinger lidt hult, at de kommer med sådan et fatamorgana-forslag, når de ikke vil støtte nogle af de meget realistiske her-og-nu-stramninger, som vi kan se virker.