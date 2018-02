Lavprisselskabet Ryanair er begyndt at tale med fagforeninger. Men advarer dem i regnskabet mod spilopper.

Mens lavprisselskabet Ryanair for første gang i sin over 30 år lange historie er klar til at anerkende fagforeninger, så er det langt fra hyggesnak og forsoning, der bliver lagt op til i selskabets regnskab.

Efter masseaflysninger og pilotmangel i efteråret meldte Ryanair sig i december klar til at anerkende fagforeninger.

I Danmark, hvor der har været hårde konflikter, skal Ryanair mødes med fagforeningen FPU torsdag.

I sit regnskab for tredje kvartal sender Ryanair dog denne opsang til fagforeninger:

- I nogle områder vil fagforeninger, der repræsenterer vores konkurrenter, prøve at teste vores dedikation til vores forretningsmodel med lave omkostninger og høj løn for høje præstationer.

- Vi er fuldkomment forberedt på at modstå enhver af den slags forstyrrelser, hvis det er nødvendigt for at forsvare vores omkostningsniveau og produktivitetsmodel, skriver administrerende direktør Michael O'Leary.

I sidste uge kom det frem, at Ryanair havde anerkendt den britiske fagforening Balpa. Det betegnes som et historisk skridt.

I Danmark endte en stor konflikt med fagforeningerne i 2015 med, at Ryanair trak sine ansatte fra Billund og stoppede en planlagt åbning i Kastrup. Her sparede FPU dog på optimismen.

- Det har siden december været vores opfattelse, at Ryanair med dette her mener, at man vil snakke med fagforeninger alvorligt. Men det siger stadig ikke noget om, hvorvidt vi kan blive enige med dem.

- Vores mål er først og fremmest at få formaliseret samarbejdet i en overenskomst. Så vi skal have konverteret nogle irske vilkår til at passe til et dansk arbejdsmarked.

- Det har vi gjort med andre, så det er ganske muligt, sagde formand for Flybranchens Personale Union, FPU, Thilde Mortensen Waast, i sidste uge.