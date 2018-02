teater

Den Glade Enke bød på højt tempo og charmerende skuespillere.

Anmeldelse: Når man som jeg er novice ud i operettens finurlige kunst, er det med en hvis skepsis og blandede forventninger, man sætter sig på stolen i teatersalen. Forstår man teksten? Kan man høre, hvad de synger? Bliver det en lang aften? Skulle jeg være blevet hjemme? - svaret er nej! Jeg forstod ikke alt, hvad de sang, men for pokker hvor er jeg glad for, at jeg ikke blev hjemme, for handlingen den er ganske enkelt svær at misse og forrygende morsom i stykket ''Den glade enke''. Tempoet er højt, og skuespillerne fantastisk charmerende i hver deres rolle. Der er altså også en hvis charme i, at musikerne inddrages i stykket med fast plads på scenen, hvis du spørger mig. Den Glade Enke Fredericia Teater d. 3/2-18.Operettekompagniet.



Medvirkende: Signe Asmussen, Vibeke Kristensen, Bo Kristian Jensen, Thomas Peter Koppel, Anders Christensen, Jonathan Koppel, Denise Wencke Gjernøe, Jens Søndergaard.



Enke-Trioen: kapelmester og piano: Carol Conrad, violin: Anton Lasine /Johannes Søe Hansen, violoncello: Kim Bak Dinitzen

Fem typer kvinder

Storbarmede kvinder med høje ben løft i smukke kjoler, og velsyngende mænd i jakkesæt der prøver at gøre sig kloge på kvinder, er, hvad der venter dig bag salens mørkerøde forhæng. Forstår du dig heller ikke helt på kvinder, kan du her få et indblik i de fem forskellige typer, der findes, og tillige få svar på, hvordan hver type skal håndteres - ikke dårligt hvis du spørger mig! Stykket er smukt og enkelt sat op og leder dig igennem en hæsblæsende jagt på den smukke (og rige) enke, Hanna Glawaris hånd. Bejlerne er mange, og det samme er intentionerne - et vaskeægte, godt gammeldags trekantsdrama.

Mænd i dametøj