Filmen "Vinterbrødre" vandt søndag aften prisen for årets danske spillefilm ved uddelingen af Robert Prisen.

Det var bare prikken over i'et for holdet bag filmen, der måtte på scenen hele ni gange og hente statuetter ved den store fest.

Filmen har fået stor ros af anmelderne, men har haft sværere ved at slå igennem i biograferne.