Jürgen Klopp raser over dommerne, som ifølge Liverpool-træneren forærede Tottenham to straffespark.

Liverpools manager, Jürgen Klopp, føler sig overbevist om, at der var tale om skuespil, da Tottenham dybt inde i overtiden fik tilkendt det straffespark, som Harry Kane omsatte til slutresultatet 2-2 i søndagens Premier League-topkamp.

Dommer Jonathan Moss vinkede i første omgang afværgende, da Erik Lamela faldt til jorden efter en duel med Virgil van Dijk, men linjedommeren fik dommeren på andre tanker.

- Ja, det er rigtigt, at Virgil van Dijk ramte ham, men vi ved alle sammen, at Lamela søgte kontakten, og der var mange hårdere nærkampe i første halvleg, hvor vi ikke fik frispark.

- Han havde lagt en hård linje for kampen, men så dømte han sådan noget i det sidste minut. Wow. Dommeren ville virkelig i centrum i dag, og det kom han, siger Jürgen Klopp ifølge AFP.

Det sene straffespark fuldendte en vild afslutning på kampen.

Efter to minutters spil havde Mohamed Salah bragt Liverpool i front, før Victor Wanyama udlignede med et formidabelt langskud efter 80 minutter. Fem minutter senere fik Tottenham så holdets første straffespark.

- Det skulle de heller ikke have haft, for Harry Kane var tydeligt offside, siger Jürgen Klopp.

Harry Kane brændte dog straffesparket, og da Mohamed Salah efter en flot soloaktion bragte Liverpool på 2-1 efter 91 minutters spil, lignede det igen en sejr til Klopps mandskab.

Men så fik Tottenham altså endnu et straffespark og kunne tage det ene point med hjem.

- Det var tydeligt, at det var to mandskaber af høj kvalitet, som mødtes, og som begge var desperate efter at vinde kampen, men selve resultatet var under stærk indflydelse af dommerne, siger Klopp.

Liverpool-målmand Loris Karius, som havde begået og reddet det første straffespark, er ligesom sin manager uforstående over for, at Tottenham blev tilkendt endnu et straffespark.

- Vi gjorde det ikke godt nok. Vi skulle have haft tre point, så vi er skuffede, fordi de scorede så sent.

- Først fik de et straffespark, og dernæst fik de et til, hvor det var svært at forstå, hvorfor det blev dømt. Først vinkede dommeren afvisende, men fløjtede så alligevel, siger Karius til TV3 Sport.

Omkring det første straffespark, hvor Klopp hævder, der var offside, siger Karius, at der nok var en smule kontakt mellem ham og Harry Kane uden dog at ville tage stilling til, om det var et korrekt straffespark, eller om Kane overspillede situationen.

Liverpool ligger nummer tre i Premier League, mens Tottenham er to point fattigere på femtepladsen.