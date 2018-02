GOG faldt et helt niveau i pokalfinalen i forhold til lørdagens semifinale, og dermed missede fynboerne endnu engang den titel, som man tørster efter på Sydfyn.

Håndbold: GOG vandt sin seneste pokaltitel i 2005 og sin seneste DM-titel i 2007. Efter konkursen over det gamle GOG-selskab i 2010 - og genrejsningen med "det nye GOG" - har traditionsklubben på Sydfyn ikke vundet en titel. I sæsonen 2015/16 blev det til en tabt pokalfinale mod HC Midtjylland og en misset DM-finale efter nederlag til TTH Holstebro i det vestjyske. TTH Holstebro-GOG Håndbold 26-21 (13-11) Finale, pokalturneringenKampens gang: 3-2, 4-5, 7-6, 8-8, 11-9, (13-11), 14-13, 15-15, 17-17, 18-18, 22-19, 26-21.



Mål: TTH: Magnus Bramming 4, Vignir Svavarsson 4, Viktor Östlund 4, Peter Balling 4, Kasper Kildelund 3, Jac Karlsson 3, Jonas Porup 2, Martin Lysdahl 1, Jeppe Hauskov 1 (1). GOG: Niclas Kirkeløkke 6, Magnus Jøndal 5, Gøran Johannessen 3, Mark Strandgaard 3, Frederik Bo Andersen 2, Lasse Møller 2.



Bedste spiller: TTH: Torbjörn Bergerud. GOG: Ole Erevik.



Udvisninger: TTH: 4. GOG: 4.



Dommere: Mads Hansen og Martin Gjeding - fremragende præstation



Tilskuere: Cirka 3200.



GOG's næste kamp: 10. februar, kl. 16.10: GOG-Mors/Thy Håndbold.



Bemærkninger: GOG'erne har fri mandag - derefter gælder det forberedelserne til genoptagelsen af ligaens grundspil. Søndag sørgede TTH så endnu engang for at sende GOG ud i mørket i Gråkjær Arena, og dermed blev forløsningen med en ny titel til GOG endnu engang væk for fynboerne. Skuffelsen ramte de gule hårdt i minutterne efter TTH's sejr på 26-21 efter føring 13-11 ved pausen. Lasse Møller, der havde mange missere mod hjemmeholdets storspillende målmand, Torbjörn Bergerud - nordmanden stod med næsten 50 procent - bed først i kanten af sin gule trøje og gemte derefter ansigtet i samme trøje. Lidt senere stod GOG-spillerne med fortabte udtryk i deres ansigter og stirrede på de dansende og guldhat-klædte TTH-spillere. En spiller som Jon Andersen så ud som om, han helst ville være alle andre steder end midt i Gråkjær Arena. Det kontante faktum er imidlertid, at reelt kun Ole Erevik i målet leverede på niveau hos GOG i den afgørende fianle. Ikke mindst de gule bagspillere stod blegt. De kom til afslutninger men virkede som forheksede af den storspillende Bergerud. - Jeg er skuffet over min egen præstation, men Bergerud fylder meget i målet, konstaterede Lasse Møller, som var en af de fynske bagspillere, der havde mange missere.

Hårde og sure lærepenge

GOG-direktør Kasper Jørgensen havde håbet, at klubben endelig kunne have hentet en ny titel. Da han kom ud af omklædningsrummet, lød det kort og kontant: - Der er lang vej og tid til næste titel at spille om. Det er titler vi spiller om, og vi havde chancen i dag. Den forløsning mangler vi. Vi fik egentlig spillet os frem til mange gode ting, men det er min oplevelse, at Bergerud slog os i dag. - Men det virker som i har problemer med at slå til, når det virkelig gælder? - Det ved jeg ikke, Vi har haft det svært her i Holstebro i rigtig mange kampe, og det havde vi altså også i den her finale. Det er hårde og sure lærepenge, og dem må vi tage med videre i et spændende forår. Lige nu skal vi synke det her... Men vi skal nok komme videre. GOG ligger nummer to i ligaens grundspil et point efter Skjern Håndbold. Fynboerne spiller første kamp i ligaen efter EM-pausen på lørdag hjemme mod Mors-Thy Håndbold.

Helten: Vi vandt på holdindsatsen