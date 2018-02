Fem biler blev søndag aften skadet, da de kørte ind i en genstand på Vestmotorvejen i nærheden af Ølby-udfletningen nord for Køge.

De første anmeldelser gik på, at der lå beton eller sten på motorvejen, og der opstod frygt for, at der kunne være tale om et nyt tilfælde af stenkast fra en motorvejsbro.

Men politiets undersøgelser viser, at bilerne snarere er kørt ind i en skærm af kraftig plastik, som en lastbil har tabt, oplyser vagtchef Lars Galasz, Midt- og Vestsjællands Politi.

- Der er en motorvejsbro i nærheden, og derfor opstod der frygt for, at der var kastet sten fra broen, men der kan også ske kraftige skader, når biler kører ind i en skærm af plastik med 130 kilometer i timen, siger Lars Galasz.

Ingen personer kom til skade, men fem biler har fået større eller mindre skader. Den ene har fået motoren ødelagt.

Politiet fik den første anmeldelse fra stedet kort efter klokken 19 søndag aften.

En patrulje blev sendt afsted for at undersøge årsagen til uheldene. Betjentene fandt ikke sten på motorvejen, men derimod en orangefarvet skærm af kraftig plastik fra en lastbil.

Trods uheldene har det ikke været nødvendigt at spærre motorvejen af.