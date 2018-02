Flere af tilskuerne i Otteruphallen må efter kampen være gået til bilerne med en ringen for ørerne. Og for det kan de takke Otterup HK's U14-træner Jeppe Andersen og hans hold. For med trommer og truthorn var det især dem, der skabte stemningen i hallen lørdag med et lydniveau, som var en slutrunde i Sydafrika værdigt.

Otterup-træner Daniel Nielsen med tilnavnet "Ludo" vandt lørdagens skakspil mod Stoholm. Og efter kampen var han godt tilfreds med sit hold og strategien. Især i anden halvleg.

- Vi får held til at komme på skytterne, som vi havde snakket om. Det lykkedes ikke godt i starten, men vi får styr på det hen ad vejen, og så trækker vi fra, sagde han.

Blandt spillere, han gerne ville fremhæve var blandt andre Mads Kjær Kildelund, som afløste en anden af de fremhævede, Mathias Hedegaard, da sidstnævnte måtte udgå med en skade. Og så selvfølgelig Kristian Ruben Poulsen i målet, som træneren også har store forventninger til.

- Han står måske under niveau i første halvleg, men så kommer han jo ud og redder os med en flot præstation, sagde træneren, som hurtigt måtte videre.

For selv om han lod til at have brugt energi nok for et helt håndboldhold, måtte han umiddelbart efter kampen selv trække i den gule trøje til en fynsserie-kamp.

På første række til kampen om overlevelse mod Stoholm, var Vagn Hansen blandt andre. Herfra kunne han se Otterup HK tage en vigtig sejr i 1. division, og han så ud til at synes om det, han så. Og han ved også, hvordan et godt hold skal se ud. Han er nemlig tidligere eliteformand i klubben og var med, da holdet rykkede op i håndboldligaen i 2002.