Hos Ti Trin Ned i Fredericia har man taget imod udfordringen om at være de første, der skulle arbejde med Chanterelle Lager. - Det har været et spændende projekt at være med til at lancere. At skabe en servering, der harmonerer med og understøtter den specielle øls karakter og smagsnoter har været en stor udfordring. Uden at gå på kompromis med vores personlige køkken og sæsonens råvarer har vi justeret og forfinet forretten, som nu indgår i menuen "Vores Verden", og hver aften følger vi nøje vores gæsters reaktion. Det er en sjov, anderledes og interessant overraskelse, når Chanterelle Lager serveres, udtaler restaurantchef Mette Gassner i pressemeddelelsen.

Ud over Chanterelle Lager, som lanceres på Ti Trin Ned, så er Husbryggeriet Jacobsen klar med specialøllet Jacobsen Sour Rye. De kan lige nu kun levere de to nye bryg til tre-fem restauranter, men ambitionen er at tilbyde salg af begge fadlagrede bryg til alle danske toprestauranter. - Chanterelle Lager og Sour Rye er brygget i et yderst begrænset parti på ca. 500 flasker af hver. Det er ikke noget, vi kommer til at tjene penge på, og vi gør det her for at udvikle toppen af specialølskategorien, og Michelin-restauranten Ti Trin Ned i Fredericia har fået et parti, som de kan eksperimentere med, siger Simon Fibiger, salgsdirektør i On-trade i Carlsberg Danmark.