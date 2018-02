Den danske filmbranche er trukket i sort tøj søndag aften, hvor Robert Prisen uddeles i København.

Det sker for at markere og vise støtte til MeToo-kampagnen, fortæller flere skuespillere på den røde løber forud for aftenens prisuddeling.

- Vi sympatiserer med MeToo-kampagnen. Det er et vigtigt budskab, siger skuespiller Marie Askehave.

Hun er ankommet til prisuddelingen med sin mand, skuespiller David Owe, som også er iført sort tøj for at vise sin støtte til kampagnen.

Aftenens prisuddeling er en oplagt mulighed for at vise fælles front og sige fra over for chikane, fortæller Marie Askehave.

- Der er så mange til stede, så det er et oplagt vindue til at sprede budskabet om, at vi skal behandle hinanden ordentligt, siger hun og uddyber:

- "Me Too" er mange ting. Der er mange dimensioner af det. Et problem kan godt være stort i det små. Vi behøver ikke tale om grove overgreb og voldtægter, der er også små ting, som indimellem forhindrer et ordentligt arbejdsklima.

Sammen med David Owe har hun to døtre, og aftenens markering er også for at sætte fokus på fremtidens branche, fortæller David Owe.

- Det handler både om, at der er flere roller til mænd, og at der er højere lønninger til mænd. Jeg kan mærke, at det provokerer mig helt vildt, siger David Owe.

Også skuespillerinden Danica Curcic har iklædt sig sort fra top til tå ved aftenens prestigefyldte show.

- Jeg støtter op om den bevægelse, der finder sted på globalt plan om at bryde tavshedskulturen i vores branche og kæmpe imod sexchikane og for ligestilling.

- Jeg synes stadig, der er lang vej i forhold til kvindelige hovedroller og til ligestilling, siger hun, inden uddelingen af priserne begynder.

Den danske filmbranche uddeler søndag aften Robert-priser til årets bedste film og tv-serier.

Der bliver uddelt mere end 30 priser.