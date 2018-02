Torbjørn Bergerud siger farvel til TTH Holstebro og skifter til tyske Flensburg-Handewitt, når sæsonen er spillet færdig.

Målmanden vil utvivlsomt blive savnet i det vestjyske, og han viste da også sit værd i søndagens finale i Final 4-stævnet, da TTH blev pokalmester med en 26-21-sejr over GOG.

Bergerud leverede en lang række flotte redninger, og der var stor ros til keeperen fra TTH-træner Patrick Westerholm.

Ifølge Westerholm var den 23-årige norske målmand den afgørende brik, der sikrede titlen.

- Uden vores fantastiske målmand Torbjørn Bergerud i dag, så havde vi ikke været i nærheden. Han stod en helt formidabel kamp, siger Patrick Westerholm efter sejren.

Han så tilbage på en tæt finale, der blev spillet i et opskruet tempo, hvor der blev givet og taget i en hård kamp om titlen, hvor to gode målmænd stjal billedet i begge ender.

Finalepladsen blev sikret lørdag efter et stort drama, da TTH satte en føring over styr med fem sekunder tilbage af semifinalen mod Ribe-Esbjerg, hvorefter TTH nåede at score sejrsmålet i et tomt mål.

Westerholm havde da også forudsagt en lige finale i et stramt weekendprogram.

- Jeg var ikke overbevist om, at vi ville vinde med fem mål.

- Når man spiller så tæt efter hinanden, så er folk trætte, og det drejer sig om moral og om at stå sammen. Så må man finde nogle marginaler, og så er det jo bare Torbjørn, der gør en forskel i dag. Han stod helt fantastisk.

- Det bliver ikke flot håndbold i en pokalfinale, når man spiller to dage i træk, men vi kæmpede og ofrede os alt, hvad vi kunne. Vi stod sammen som et hold og havde marginalerne på vores side, siger Patrick Westerholm.

I det lige opgør trak TTH dog fra til sidst, og dermed kunne TTH kalde sig pokalmester for anden gang i klubbens historie.

Det skete senest for ti år siden, og titlen er særdeles vigtig for både træner, spillere og hele klubben.

- Det betyder meget for vores identitet og de begrænsede ressourcer, vi har herude vest på, i forhold til at kæmpe med dem, der har mere økonomi.

- Det giver tro på, at det ikke altid er pengene, der afgør det. Vi har arbejdet hårdt og haft god kontinuitet i forhold til at gøre det på vores måde, og så bærer det frugt, siger træneren.