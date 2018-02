Tyskerne må fortsat vente på at få en ny regering.

Forhandlingerne om en koalitionsaftale mellem Angela Merkels konservative blok og socialdemokraterne i SPD forlænges nemlig med sikkerhed til mandag.

Der er stadig emner, som parterne skal finde fælles fodslag om.

- Vi havde en meget konstruktiv dag i dag, og vi opnåede enighed på en masse områder, siger generalsekretær i socialdemokratiske SPD Lars Klingbeil ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi har sammen besluttet, at vi ikke vil holde endnu en natteseance i nat (søndag, red.), men at vi i stedet vil fortsætte vore forhandlinger og diskussioner på en detaljeret og fokuseret måde fra klokken 10 i morgen (mandag, red.), fortsætter han.

Dermed bliver parterne ikke færdige søndag, som nogle havde ventet.

SPD-generalsekretæren bekræfter meldinger fra tidligere på søndagen fra anonyme kilder ved forhandlingsbordet.

Blandt de emner, som har voldt problemer frem mod søndag, er arbejdsret og sundhedspleje.

Forud for søndagens forhandlingsrunde gjorde forbundskansler Merkel det da også klart, at det ikke ville være let at nå i mål.

- Der er stadig vigtige områder, som skal afklares, sagde hun.

Også SPD's leder, Martin Schulz, har peget på, at flere emner stadig skal diskuteres.

- I sidste ende handler det ikke om at øge presset på grund af den ene eller den anden deadline, som du ikke har brug for i så afgørende en fase, sagde han.

Den største økonomi i Europa har ikke haft en regering, siden valget til Forbundsdagen blev afholdt i september sidste år.

Det er den længste periode uden en regering, siden det moderne Tyskland blev grundlagt i 1949.

En række meningsmålinger har understreget tyskernes voksende følelse af frustration over den tid, det tager for landets ledere at komme ud at det politiske dødvande.

Både Merkels CDU samt bayerske CSU har ifølge målingerne en lavere tilslutning blandt vælgerne end ved valget.

Også SPD's opbakning er faldet til endnu mere end et historisk lavt valgresultat sidste efterår.

Martin Schulz afviste i første omgang at danne regering med Merkels parti, CDU, og det bayerske søsterparti, CSU, igen.

Den store koalition, som konstellationen kaldes, sad fra 2013 og frem til valget.

Men Schulz ændrede holdning, da det stod klart, at en fortsat stor koalition var eneste mulighed for at danne en flertalsregering.

Han har dog lovet de cirka 450.000 medlemmer af sit parti, at de får lov at stemme om den endelige koalitionsaftale.

Lykkes det ikke at danne en stor koalition, står Merkel med et vanskeligt valg.

Enten kan hun danne en ustabil mindretalsregering - som hun ikke ønsker - eller også kan hun udskrive valg.