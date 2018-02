Søndersøs midterhold kunne være kommet helt på omgangshøjde med søndagens gæster fra Sønderborg, da de krydsede klinger i Søndersø Hallen. Men den mulighed forpurrede de blå nordfynboer selv. Bagud med 10-16 ved pausen var der allerede lang vej for Søndersø, som bare ikke havde samme skarphed som Sønderborg.

Søndersøs Mads Grønmar kunne som en enmandshær bryde igennem eller skyde fra afstand, men generelt var spildprocenten for stor og i forsvaret var modstanden for lille. Et rødt kort til Christian Mortensen blev det måske afgørende nyrehug til et i forvejen presset Søndersø-mandskab.

-Vi havde kun én venstrehåndet spiller og han fik så rødt kort, kunne træner Dennis Vesterskov modvilligt konstatere.

Uden bl.a. den skadede Martin Skov blev der for langt mellem snapsene og et forsøg med 7 mod 6 angreb, som Casper Jørgensen ellers styrede klogt, gav eller ikke for alvor pote. Søren Thomsen nettede dog 5 gange, Mads Grønmar 4, mens Nikolaj Thingholm, Mads Kroløkke og Jannik Fürsterling kom på hver 3 mål.

-Men vi lavede nogle skøre ting, erkendte Søndersø-træneren, som efter pausen bare holdt fokus på, at holdet ikke skulle gå helt ned rent moralsk. Og det lykkedes fint nok med en pæn afslutning de sidste ti minutter. Men 20-31 siger det hele!

-Vi var bare ikke effektive nok mand til mand i dag, konstaterede Vesterskov slutteligt.

AR