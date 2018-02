Allerede kort efter klokken 10, da Åbent Hus-arrangementet, gik i gang, holdt bilerne tæt parkeret langs Havnegade. Og fire af gæsterne var Ulrik og Jeanette Andersen og deres to børn Jakob og Anna på henholdsvis fire og to år.

Varmens Dag Over hele landet åbnede fjernvarmeværker og varmeforsyningsselskaber i går dørene op for den lokale befolkning.64% af alle danske boliger opvarmes med fjernvarme. Der svarer til, at fjernvarme forsyner 3,6 millioner danskere med varme gennem 60.000 kilometer rør. Kilde: varmens-dag.dk

Hertil bliver der dagligt leveret 1000-1200 ton skrald fra byens husstande, som først blandes sammen, så massen opnår en ensartet brandevne, hvorefter det læsses ind i de store ovne, der på en dag som i går var fyret godt op under. Typisk fyres der 800 tons af på én dag, og "overskuddet" på hverdage spares op til weekenden, hvor der så er noget at tage af.

Et andet sted blev det vist, hvordan røgen fra afbrændingen bliver håndteret, så de skadelige stoffer bliver sorteret fra, inden ren luft bliver sluppet ud via de høje skorstene, hvoraf den højeste på 235 meter i øvrigt er Fyns højeste bygningsværk (Storebæltsbroens pyloner er højere, men de ligger jo som bekendt ikke på selve Fyn).

Og forrretningsudviklingschef Kim Winther fra Fjernvarme Fyn stod klar til at fortælle om fjernvarmeforsyningens samarbejde med Facebook om at udnytte overskudsvarme fra det kommende datacenter i Tietgenbyen til gavn for både Facebook og Fjernvarme Fyn, som med en investering i varmepumper bliver i stand til at anvende varmen.

Lavere priser for forbrugerne ligger ikke i kortene, men samarbejdet betyder en økonomisk set fornuftig og mere miljørigtig energikilde for fjernvarmen, kunne Kim Winther fortælle. Overskudsvarmen vil kunne opvarme 6900 husstande, svarende til seks-syv procent af den fynske fjernvarmeproduktion. Og det, at noget af varmen frem over skal komme fra datacentret, som vil få sin strøm fra grøn energi, ligger i tråd med den både kommunale og nationale målsætning om ikke længere at fyre med kul senest i år 2030.

Til den tid er den i dag fire-årige Jakob Andersen blevet 16 år gammel. Hvis han stadig synes, at en tur på Fynsværket til Varmens Dag er spændende, vil han måske kunne opleve, hvordan værket har fundet på en måde at gemme varme på, så varmen, der produceres i én måned, kan gemmes til én anden, hvor der er mere brug for at fyre op i radiatorerne.

Det er nemlig noget af, der arbejdes med at blive i stand til ude i fremtiden, kunne forretningsudviklingschef Kim Winther berette.