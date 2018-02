Kommentar: Rigtigt at fokusere på flygtninge-kvinder

Kommentar

Akkurat som i mange af livets andre forhold kommer man også længst ved at stille krav og tale op til forventningerne i stedet for ned til fordommene, når det gælder om at få syriske kvinder, en særlig udfordret gruppe af flygtninge, ind på arbejdsmarkedet - og i det hele taget integreret.

Generelt set er de foruden sprogbarrieren hæmmet af manglende uddannelse og kendskab til at have et arbejde. Kvinderne kommer fra en kultur, hvor det som hovedregel er ikke er til diskussion, at de skal koncentrere sig om børn og hjem. I søndagsavisen fortalte Azra Terzic, der er beskæftigelsesrådgiver på Job- og Vækstcenter Middelfart, at det er kvinder, "som dybest set gerne vil bidrage til vores fælles samfund og være rollemodeller for deres børn, som de ønsker alt det bedste i det danske uddannelsessystem".

Det største ansvar for vellykket integration påhviler flygtningene selv, men job- og vækstcenterets projekt "Flygtningekvinder i fokus" er et fint eksempel på, at det er fornuftigt at bruge ressourcer på at hjælpe kvinderne med at nedbryde barrieren til det danske arbejdsmarked.

På mange måder må kvinderne føle det som at være landet på en anden planet, og overordnet set er der ingen lette og slet ingen hurtige løsninger, når det gælder om, at de som borgere i Middelfart Kommune skal finde et almindeligt job uden diverse støtteordninger. Derfor gælder det også om at glæde sig over og bygge videre på de succeser, som indfinder sig, og job- og vækstcenterets projekt er et stort og opmuntrende skridt på en lang vej.

Fra 2016 lykkedes det at løfte andelen af flygtninge-kvinder, der kom i job i Middelfart Kommune, fra 12,5 til 22 procent, og målet for 2018 er at øge andelen af kvinder i job til 35 procent.

Alt efter smag og behag kan man så hævde, om det er lidt eller meget. Men med de forudsætninger, som kvinderne kommer med og med skelen til, hvordan flertallet af andre danske kommuner løfter opgaven, peger pilen opad. Signal-værdien både økonomisk og samfundsmæssigt er ikke til at tage fejl af:

Det betaler sig at give de syriske flygtninge-kvinder en ekstra hjælpende hånd.