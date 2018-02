Det er ægteparret Bent og Susanne Ullerlund, der fremover varetager værtsrollen for Vormark Forsamlingshus. Begge er uddannede inden for branchen og har et godt kendskab til egnen.

- Vi springer helt ud i det og starter som selvstændige helt forfra. Nogle gange er det sådan, at det er det, som man er startet i, man gerne vil tilbage til. Det får vi lov til her, hvor vi er tilbage ved rødderne igen, fortæller Bent Ullerlund, der snart fylder 57 år, mens Susanne er 48.

- Vi er begge uddannet inden for faget. Susanne er bager, og jeg er kok, og vi har gennem årene drevet fem store kantiner inde i Odense, siger Bent Ullerlund, der fortæller, at de blandt andet har stået for maden på Odense Katedralskole, Musikkonservatoriet og seminariet i Odense.

Vormark: Det er et ægtepar, som vender tilbage til faget, de begge begyndte i, der overtager tjansen som værter for Vormark Forsamlingshus, når den nuværende værtinde, Karla Pedersen, går på pension 1. marts.

Det nye værtspar bor i dag i Åbyskov cirka 15 kilometer fra den kommende arbejdsplads i Vormark, som især en af dem kender særdeles godt.

- Susanne er bondefødt derude, og Karla har været som en anden mor for hende. Susanne har nemlig været venner med hendes døtre, og det er også den vej igennem, at vi fik at vide, at der manglede et nyt værtspar, fortæller Bent Ullerlund.

Forsamlingshusets gæster og lejere skal ikke forvente en revolution, når Bent og Susanne Ullerlund overtager værtsrollen.

- Når der kommer nye musikere, kommer der selvfølgelig også ny musik. Men vores fornemmeste opgave er stadig at bevare forsamlingshusets ve og vel og bevare den kultur, der er i lokalsamfundet. Forsamlingshuset lever kun så længe, der er gæster i huset. Derfor er det vigtigste for os, at vi bevarer den kulturarv, der er i landsbysamfundet og omkring forsamlingshuset, siger Bent Ullerlund.

- Og så tænker vi, at vi arbejder sammen med Karla og ser på, hvordan hun griber tingene an, så vi ikke bare laver alt om fra starten af.

Værtsparret vil dog forsøge at sætte deres eget præg på forsamlingshuset fremadrettet.

- Der kommer tiltag hen ad vejen, og vi vil lave nye menuer og komme med nye input.

Det nye værtspar overtager officielt den 1. marts, men allerede den 21. februar er der mulighed for at møde dem i forsamlingshuset. Det sker, når der er "goddag og farvel"- arrangement fra klokken 16-19.