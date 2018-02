GOG vandt sin seneste pokaltitel i 2005 og sin seneste DM-titel i 2007. Efter konkursen over det gamle, professionelle GOG-selskab i 2010 - og genrejsningen med "det nye GOG" - har traditionsklubben på Sydfyn ikke vundet en titel. I sæsonen 2015/16 blev det til en tabt pokalfinale mod HC Midtjylland og DM-bronze efter sejr over KIF Kolding København. Fynboerne tabte DM-semifinalen til TTH Holstebro.

Men søndag har "det nye GOG" chancen for at tage en titel, når cheftræner Nicolej Krickau - også ny i GOG til denne sæson - og hans tropper står i pokalfinalen mod netop TTH i Gråkjær Arena i Holstebro.

Og skal man tro bookmakerne, så ender pokaltitlen denne gang på Sydfyn. Hos Danske Spil er GOG således klar favorit. En fynsk sejr giver odds 1,67 - det vil sige 167 kroner i gevinst for en indsats på 100 kroner - mens en sejr til hjemmeholdet TTH giver odds 2,80 - altså 280 kroner i gevinst for en indsats på 100 kroner. Et uafgjort resultat udløser 880 kroner for 100 kroner.

For GOG vil en sejr være i omegnen af 500.000 kroner værd - plus den øgede værdi af brandet GOG, som ikke umiddelbart kan gøres op.

Nicolej Krickau meldte lørdag aften over for Sport Fyn hele sin trup klar til søndagens finale, "selv om nogle spillere kæmper med at holde sygdom på afstand", som cheftræneren udtrykte det.

Blandt andre højrefløjen Mark Strandgaard har kæmpet med noget virus det seneste stykke tid, fortalte den kontrastærke hurtigløber i et stort interview tidligere på ugen.

TTH-cheftræner Patrick Westerholm forventer en tæt finale. Han siger:

- Jeg er helt på det rene med, at GOG så stærke ud mod Aalborg og råder over en særdeles bred trup. Omvendt er vi på hjemmebane, hvilket alt andet lige giver os en fordel.

I dramaet i semifinalen mod Ribe-Esbjerg HH leverede TTH stærkt spil i målet. Også profilerne Magnus Bramming - Man of the Match - og Peter Balling så formstærke ud. På fløjen huserer en gammel GOG-kending, Kasper Kildelund.

GOG-truppen overnattede på Grand Hotel i Østergade i Struer - B&O-byen - godt 11 kilometer fra Gråkjær Arena.

Efter morgenmad var der video kl. 10.00, frokost, hvile og afgang til Gråkjær Arena ved 14.00-tiden.

Pokalfinalen spilles kl. 16.00.