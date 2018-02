Genåbning

For otte år siden lukkede Finns Bageri. Til påske åbner det igen, som Byens Brøds butik nummer to. For ejer Lars Hesselvig bliver det som at vende hjem - helt bogstaveligt.

Fredericia: - Da jeg var dreng og gik på Købmagergades Skole, løb jeg tit hjem i frikvartererne for at arbejde i butikken. I fritiden var jeg enten i bageriet eller ude at spille fodbold. Jeg boede i lejligheden oven på bageriet. Så det er et sted, der virkelig betyder noget for mig, siger Lars Hesselvig og bliver for et kort øjeblik fjern i blikket.

“ Jeg er jo nærmest vokset op i det bageri. Lars Hesselvig

Den driftige, 38-årige bager har ellers for vane at være klar i blikket og ligeså klar i mælet. Men nu står han overfor at udvide sin forretning helt ind i barndomshjemmet på hjørnet af Sjællandsgade og Kongensstræde. Og sådan en beslutning har mere end bare forretningsværdi for ham.

- Jeg gør det, fordi det betyder noget for mig, siger han.