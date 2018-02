Nicklas Bendtner fortæller i et interview med Euroman, at han har mistet tilliden til sin far.

Nicklas Bendtner så i sin barndom op til sin far, Thomas Bendtner, som hjalp med at få sin søn til Arsenal som teenager.

Siden er forholdet krakeleret, og Nicklas Bendtner har ikke set sin far i de seneste fem år.

Det fortæller Rosenborg-angriberen i martsudgaven af Euroman, skriver BT.

- Han kørte i mange år min karriere efter, hvad der var godt for ham og hans makkere.

- Alligevel er det værste nok, at han har misbrugt min tillid. Han vidste jo, at han var mit store idol, fra jeg var lille, siger Nicklas Bendtner ifølge BT i interviewet med Euroman.

30-årige Nicklas Bendtner skiftede som 16-årig fra FC København til London-klubben Arsenal.

Thomas Bendtner, som også fungerede som Nicklas Bendtners fodboldagent i flere år, hjalp med klubskiftet.

Senere blev Ivan Marko Benes agent for angriberen.

Nicklas Bendtner føler sig svigtet af sin far, som har forsøgt at rede trådene ud i et brev til sin søn, hvor Thomas Bendtner forklarer, at han følte, han havde gjort det bedste, han kunne.

BT beskriver, at Thomas Bendtner var direktør for Nicklas Bendtners nystartede smykkefirma.

Relationen mellem Nicklas og Thomas Bendtner gik ifølge Nicklas Bendtner skævt, da fodboldspillerens forhold til Caroline Fleming gik i stykker. Her fortæller Nicklas Bendtner, at hans forældre tog Caroline Flemings parti.

Siden gik det skævt i smykkefirmaet, hvor der ikke var styr på økonomien, og pengene fossede ud af kassen, skriver BT.

- Hvis man kan gøre ting, der er så slemme mod et andet menneske, endda ens eget kød og blod, og derfra tror, at han kan hænge en notits op på den andens dør, og det så løser alle problemer ...

- Så kender man mig overhovedet ikke godt nok. Hvis det var mig, der havde såret mine nærmeste på den måde, ville jeg gå gennem ild og vand for at gøre det godt igen, siger Nicklas Bendtner.