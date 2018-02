Først var hans hold på vej mod en sikker sejr, så blev føringen smidt væk med fem sekunder tilbage, og endelig kunne jublen alligevel bryde løs øjeblikke senere.

TTH Holstebro-træner Patrick Westerholm var igennem hele følelsesregistret, da hans mandskab vandt 26-25 over Ribe-Esbjerg og banede sig vej til pokalfinalen i Final 4.

Ribe udlignede til 25-25 med fem sekunder tilbage, men TTH nåede at score sejrsmålet i et tomt mål, da Ribe havde spillet syv mod seks uden målmand.

- Det var fuldstændig vanvittigt. Vi havde spillet fantastisk indtil de sidste 15 minutter, hvor vi blev trætte og febrilske, og så kom Ribe tilbage. Det er charmen ved pokalhåndbold, siger Westerholm.

Han havde set sit hold formøble en føring på seks mål, inden det alligevel endte godt.

- Vi nåede at være i kulkælderen med fem sekunder igen, men nåede alligevel at vinde, siger Westerholm.

Ribe-Esbjerg havde med stor succes spillet syv mod seks uden målmand, da holdet leverede et stort comeback i det sidste kvarter, og Westerholm var opmærksom på det tomme mål i sin timeout 18 sekunder før tid.

- Vi snakkede om, at vi skulle nå at have bolden til midten, hvis de scorede, så vi kunne nå et kast, og så gik den ind med et mulehår, siger træneren.

Det var islændingen Vignir Svavarsson, der satte sejrsmålet ind, og Ribe-Esbjerg kunne ikke nå tilbage og forsvare det tomme mål.

- Jeg havde aftalt med Torbjørn (Bergerud, målmand), at han hurtigt skulle kaste bolden op til mig på midten. Jeg vendte mig bare om og skød, og heldigvis gik den ind. Jeg nåede slet ikke at tænke.

- Jeg kunne ikke se uret fra midten, men jeg fornemmede på jublen, at målet var godkendt, fortæller TTH-helten.

I den anden lejr var skuffelsen stor. Ribe-Esbjerg-træner René Zinglersen mente, at hans hold havde gjort meget rigtigt.

- Jeg er mega skuffet over, at vi ikke fik mere ud af vores anden halvleg, hvor vi havde en rigtig stærk defensiv, siger Zinglersen.

- Jeg er ved at brække mig over, at vi så tabte på den møgregel om syv mod seks, selv om vi også selv brugte den.

- Vores scoring (til 25-25, red.) kom hverken for sent eller tidligt, men vi skulle have sørget for at få en spiller ud. Der var vi ikke helt skarpe. Spillerne havde måske ikke øjne på uret, lyder det fra Ribe-Esbjerg-træneren.

Finalen mellem GOG og TTH begynder søndag klokken 16 i Holstebro. Forinden spiller Ribe-Esbjerg og Aalborg om tredjepladsen.