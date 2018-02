OB-angriberen har annonceret, at han er i bedre fysisk form end længe, og selvtilliden fik et skub den rigtige vej med føringsmålet mod IFK Göteborg. Men OB tabte den sidste test i træningslejren i Pinatar med 1-2.

Træner Kent Nielsen sagde efter den første test mod norske Odd Grenland, som slog OB, at holdet ofte blev lidt forhastet, når man skulle spille direkte, selv om pladsen havde været der. Til tider blev det omstilling på omstilling mod nordmændene og for lidt ro på bolden, men efter pausen kom der langt mere struktur på spillet mod Odd.

Formålet mod IFK Göteborg, som må formodes at ligge lidt højere på skalaen end Odd Grenland, var at få bragt endnu mere spilrytme ind i holdet og finde balancen mellem det tålmodige og det direkte spil.

Kent Nielsen havde før kampen mod svenskerne udtalt, at han var klar over, at det hårde træningsarbejde ville slide på silken hos spillerne, når de skulle i kamp lørdag, så der var brug for ekstra vilje.

Mod IFK Göteborg indledte OB med at have meget spil, mens svenskerne valgte at ligge dybt i banen og forsvare med et tæt net af defensive kæmper hen over banen.

Jens Jakob Dyhr Thomasen med den fornemme sparketeknik pressede den svenske keeper efter 25 minutter med hug direkte på frispark, men svenskerne kom bedre med i slutningen af halvlegen, som endte 0-0.

Efter en times tid var det Rasmus Festersen, der efter perfekt timing og præcis afslutning bragte OB foran efter godt forarbejde af Anders K. Jacobsen. Festersen havde forinden fået annulleret en scoring, og der var også gode tilbud til Mathias Greve og Anders K. Jacobsen i den periode, før Festersen fik scoret.