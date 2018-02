1 / 2

Man kender Carsten Mortensen som arenaspeaker ved GOG's hjemmekampe i Gudme - og i øvrigt også, når Team Fjelsted kører sine speedwaymatcher på hjemmebane. Men Carsten Mortensen bliver også regelmæssigt indkaldt til de helt store scener. Således er han speaker ved alle fire kampe ved Final4 i Holstebro. - I december blev jeg ringet op og spurgt, om jeg havde sat kryds i kalenderen ud for denne weekend. Mit svar lød: Det har jeg nu!, fortæller Carsten Mortensen, og han tilføjer:- Jeg er ydmyg og stolt over at få den slags opgaver. Men jeg må jo sørge for at skjule mit gule hjerte. Foto: Karsten L. Sørensen