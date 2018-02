GOG har ikke vundet en titel som "det nye GOG" efter konkursen i 2010. Søndag står fynboerne i en pokalfinale mod TTH Holstebro i et opgør, der på forhånd ligner et sandt drama.

- Det vil betyde rigtig meget for GOG med en titel, og den vil vi rigtig gerne give klubben, siger helten fra lørdagens uventet store sejr i semifinalen over Aalborg Håndbold, landsholdsbacken Niclas Kirkeløkke, der havde decideret ild i sin skudarm. Og en spiller, der om nogen er gul i hjertet.

GOG Håndbold-Aalborg Håndbold 32-23 (15-12) Semifinale, Final4Kampens gang: 2-2, 6-4, 10-7, 12-8, 14-11, (15-12), 17-14, 19-15, 25-19, 28-22, 32-23. Mål: GOG: Lasse Møller 6 (3), Niclas Kirkeløkke 5, Frederik Clausen 3, Mark Strandgaard 3, Lasse Kronborg 3, Magnus Jøndal 3, Emil Jakobsen 3 (1), Gøran Johannesen 2, Henrik Jakobsen 2, Frederik Bo Andersen 1, Torsten Laen 1. Aalborg: Simon Hald 5, Arnor Atlason 4, Andreas Holst Jensen 3, Tobias Ellebæk 3, Rene Antonsen 2, Martin Larsen 2, Buster Juul 2 (1), Jakob Hessellund 1. Bedste spiller: GOG: Niclas Kirkeløkke. Aalborg: Simon Hald. Udvisninger: GOG: 2. Aalborg: 4. Rødt kort: Rene Antonsen, Aalborg Håndbold. Dommere: Henrik Mortensen og Jesper Kirkholm Madsen - præstation o.k. Tilskuere: 3200. GOG's næste kamp: Søndag den 4. februar, kl. 16.00: GOG-TTH Holstebro Bemærkninger: GOG har et meget medlevende publikum med til Holstebro - op mod 500 fans.

GOG's cheftræner Nicolej Krickau og assistenten Mathias Albrektsen fulgte opgøret mellem TTH og Ribe-Esbjerg HH med den dramatiske afgørelse, hvor Ribe-Esbjergs Jacob Holm udlignede til 25-25 med fem sekunder tilbage, men hvor hjemmeholdets Vignir Svavarsson alligevel sørgede for sejr til TTH ved at hælde bolden i gæsternes mål, der var tomt på grund af syv mod seks. Efter afgørelsen lød det fra Krickau:

I grundspillet i denne sæson spillede TTH og GOG 2. november 18-18 i et noget atypisk opgør, hvor GOG'ernes angreb havde svært ved at komme til fadet. Men det var meget centralt i en kamp, hvor GOG var uden netop Niclas Kirkeløkke. På den anden side var det også et opgør, hvor TTH-profilen Peter Balling spillede en sekundær rolle.

I maj 2016 missede GOG DM-finalen, da fynboerne blev kørt ud på et sidespor af netop TTH. Fynboerne endte dog med bronze ved siden at nedkæmpe KIF Kolding København.

GOG vandt uventet "nemt" 32-23 over Aalborg efter føring 15-12 ved pausen - og efter at have været i teten hele opgøret igennem.

Før kampen var der i GOG-lejren tvivl om, hvorvidt holdet kunne finde tilbage til det flotte flow fra før jul. Men det gjorde fynboerne blandt andet med en stærk og kompakt defensiv samt gode frem- og tilbageløb.

Aalborg har ligaens mest effektive kontraløb men led hårdt under fraværet af den knæskadede Janus Smarason.

- Vi havde i de taktiske forberedelser indstillet os på at møde Smarason, så selvfølgelig var det et tab for Aalborg at måtte undvære ham, konstaterer Lasse Kronborg.

GOG's bredde slog atter hårdt igennem, og atter må man rose Nicolej Krickau for at turde bruge bredden - sende de unge spillere i aktion - selv i faser, hvor meget er på spil. GOG har således en trup klar til søndag, hvor der ikke er overtrukket veksler på profiler.

Aalborg knækkede af to omgange. Først da Rene Antonsen fik rødt kort syv minutter inde i anden halvleg for at skubbe til Niclas Kirkeløkke, der var vred over at blive tacklet i hovedhøjde. Senere knuste GOG'erne endeligt nordjyderne, der i syv mod seks - og altså spillende med tomt mål - måtte se en stribe scoringer imod sig.

Niclas Kirkeløkke buldrede altså løs i Holstebro i modsætning til under EM i Kroatien. Kirkeløkke siger:

- Det er dejligt at komme hjem og vise, at jeg godt kan spille håndbold stadigvæk. Der var nok noget, der skulle ud.