Med forårets snarlige komme får du som medlem mulighed for at binde påskedekorationer i Seniorhuset i Otterup.

Otterup: Selvom temperaturen stadig kun lige sniger sig over frostgraderne, kan du allerede nu begynde at se de lysere og mere blomstrede tider i møde. I hvert fald hvis du møder op på Seniorhuset i Otterup om mandagen kl. 9-11.30, hvor blomsterbinderholdet lige nu har særligt fokus på forårs- og påskedekorationer.

Holdet kører egentlig året rundt, hvor en frivilllig pensionist underviser i blomsterbinding. Lige nu er der fokus på forårsblomster som påskeliljer og tulipaner, som bliver lavet om til alt fra dørdekorationer til udepotter.

Hvis man bruger hendes materialer, går resultatet til Seniorhusets lille butik, hvorfra kreatøren selv eller andre kan købe dekorationerne. Pengene går til huset. Hvis du selv tager blomstermaterialerne med, kan du fluks tage din dekoration med hjem.

For at deltage kræver det, at man er medlem af Seniorhuset, hvilket koster 110 kroner om måneden. Men så kan du også deltage i 45 andre aktiviteter. Mette Jeppesen, som er medarbejder i Seniorhuset i Otterup er sikker på, at det er godt for de ældre at komme i huset.

- Det giver socialt samvær og noget at stå op til. Samtidig får de brugt hjernen på en lidt anden måde, og så forbygger det ensomhed og sygdom, siger hun.