Tofte: Personalet i Gårdbørnehaven Spirevippen havde håbet på vintervejr til kyndelmisse-markedet lørdag den 3. februar. Og det fik de med skarp sne i den bidende kolde vind.

Så både vejret og mængden af gæster artede sig på bedste vis. Ved middagstid, da arrangementet var ved at ebbe ud, anslog børnehaveleder Vivi Godt, at omkring 200 forældre, bedsteforældre, små og store børn (der tidligere har gået i børnehaven), havde besøgt markedet.

Børnene havde glædet sig i ugevis og lavet en masse flotte ting, der blev solgt i løbet af dagen, ligesom forældre kom med hjemmebagte boller og kage til salg i caféen. De penge, der kom ind ved salget, går til nyindkøb til børnehaven, der er en privat institution. Og da et bedsteforældrepar hørte det, lagde de lige 400 kroner oven i de 100 kroner, de havde købt for.

Nogle af børnene var dog også så heldige at få penge med hjem, for de havde "købt" et bord, hvorfra de solgte det legetøj, som de selv har tabt interessen for.

Lørdagens besøgende kunne også se gårdbørnehavens tre sorte får blive klippet og se fasaner blive slagtet, hvorefter børnene hjalp med at rense både fasan- og sneppehoveder.

Forældre og personale lægger vægt på, at børnene lærer naturens gang at kende, derfor er det også helt naturligt for dem, at når det bliver sommer, og der igen skal være fest med forældre og bedsteforældre, står menuen blandt andet på lam fra børnehavens egen fårehold, fortæller formand for forældrebestyrelsen Morten Grønvald.