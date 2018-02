Manchester United halede en smule ind på Manchester City i Premier League lørdag.

Det skete, da United hjemme besejrede Huddersfield med 2-0, mens City tidligere lørdag smed point med 1-1 ude mod Burnley.

City topper dog stadig suverænt Premier League med 69 point, men afstanden ned til United er nu på 13 point.

Uniteds sejr var fortjent, da Huddersfield stort set kun fokuserede på en kompakt defensiv, som United altså fik lukket op.

Manchester United skulle revanchere sig efter nederlaget til Tottenham i ugens løb.

I det opgør blev Paul Pogba pillet ud efter en tam indsats, og han var sat på bænken mod Huddersfield og erstattet af den unge Scott McTominay.

Hos Huddersfield var Jonas Lössl, Philip Billing og Mathias "Zanka" Jørgensen alle med i startopstillingen, men Billing blev erstattet efter blot 33 minutter.

United pressede på i første halvleg mod de defensive gæster, men halvlegens største drama var ikke en scoring.

Det var, da hollandske Terence Kongolo i feltet i en luftduel kom springende ind i McTominay, som røg i jorden.

United appellerede for et straffespark, men dommerens fløjte var tavs.

Det ensidige pres mod Huddersfield fortsatte efter pausen, og efter 55 minutter gik det for stærkt for gæsterne.

Juan Mata sendte et perfekt indlæg ind fra venstre, og Romelu Lukaku flugtede bolden i mål bag en chanceløs Lössl.

Pogba blev sendt på banen i stedet for Jesse Lingard, og opgaven virkede håbløs for gæsterne, men det blev værre endnu.

Michael Hefele begik et klodset straffespark mod Sanchez efter 68 minutter, og chileneren valgte selv at sparke i håbet om at score sit første mål for United.

Lössl reddede flot forsøget i første omgang, men bolden sprang ud til Sanchez igen, og den tidligere Arsenal-spiller bankede United på 2-0.

Det blev der ikke ændret på, og efter sejren kunne Uniteds spillere sende tanker til de otte United-spillere, der mistede livet i den tragiske flyulykke i München i 1958.

Inden opgøret blev ofrene således mindet, da det 6. februar er 60 år siden den tragiske hændelse.

Kasper Schmeichel og Leicester delte hjemme mod Swansea i et opgør, der endte 1-1.

Pierre-Emile Højbjerg fik de sidste fem minutter på banen for Southampton, som ude besejrede West Bromwich Albion med 3-2.