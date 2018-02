Den amerikanske præsident, Donald Trump, siger lørdag, at han mener, at han er totalt renset i Rusland-sag, efter at offentligheden har set et notat.

Notatet påstår, at FBI misbrugte dets overvågningsbeføjelser under en efterforskning af en mulig forbindelse til Rusland i Trumps kampagnestab.

Trump siger i et tweet sendt fra Florida, hvor han tilbringer weekenden, at notatet har medført, at han er renset i sagen.

- Dette notat renser "Trump" fuldstændigt. Men den russiske heksejagt fortsætter og fortsætter, skriver Trump og understreger, at der efter et år ikke er fundet noget i sagen.

- Dette er en amerikansk skændsel, lyder det i tweetet.

Det fire sider lange dokument, som blev offentliggjort fredag, indeholder fortrolige oplysninger om FBI's undersøgelse af Ruslands indblanding i valget i 2016.

Offentliggørelsen skete i strid med FBI's anbefalinger og ønske.

Det offentliggjorte notat er forfattet af republikanske politikere i efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus.

Godkendelsen til overvågningen af et medlem af Trumps kampagnestab skal være sket på baggrund af informationer i en rapport udarbejdet af en britisk efterretningsagent, som var finansieret af Demokraterne.

Republikanerne mener, at notatet beviser, at FBI er fjendtligt indstillet over for Trump.