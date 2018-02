Niclas Kirkeløkke havde ikke forventet, at GOG kunne vinde så komfortabelt over Aalborg i Final 4-semifinale.

På forhånd var der lagt op til en spændende og jævnbyrdig semifinale mellem GOG og Aalborg Håndbold i herrernes Final 4, men fynboerne aflivede spændingen med en fremragende præstation.

Med en sejr på 32-23 spillede GOG sig i søndagens pokalfinale, og GOG's landsholdsspiller Niclas Kirkeløkke var overrasket over, at sejren blev så komfortabel.

- Ja, lidt. Vi ved, hvor stærk Aalborg er, men vi formåede at ramme dem godt, og vi pakkede deres bedste skytter godt ned og løb selv mange kontraer.

- Vi har et bredt hold og kunne skifte mere ud, og på den måde kunne vi løbe dem over ende i slutningen, siger højrebacken Niclas Kirkeløkke, der var med til EM i Kroatien for Danmark.

Han scorede selv fem gange og kunne mærke frustrationen brede sig blandt Aalborg-spillerne.

- De gik over til at spille syv mod seks uden målmand, hvor vi et par gange kunne score i et tomt mål. Det er enormt frustrerende og hårdt mentalt at få sådanne mål imod sig, forklarer Kirkeløkke.

Han glædede sig over, at hans hold virkede skarpt ovenpå vinterpausen, hvor GOG har kunnet nyde en position som nummer to i ligaen.

- Det lod til, at vi bare fortsatte det gode spil fra den første sæsonhalvdel. Alle havde noget at komme med efter pausen, siger GOG-backen.

Han og holdkammeraterne har nu udsigt til at skulle spille finale søndag, hvor enten TTH Holstebro eller Ribe-Esbjerg bliver modstanderen.

Derimod må Aalborg tage til takke med en kamp om tredjepladsen.

Nordjydernes træner, Aron Kristjánsson, ærgrede sig over, at holdet ikke kunne svare tilbage på GOG's tidlige føring.

- GOG havde marginalerne til at få føringen i starten, og vi kom aldrig med. Vi kom til at hænge bagefter hele tiden. Vi var ikke skarpe nok, og for få af vores spillere ramte det højeste niveau.

- Når vi havde chancerne, kunne vi ikke straffe dem, så vi må bare erkende, at GOG var et niveau bedre på dagen, siger Aalborg-træneren.