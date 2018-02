B&O-anlægget - modellen med mulighed for at afspille kassettebånd - svampemaling på væggen og fastnettelefonen på væggen sender tankerne direkte tilbage - og får samtidig én til at indse, at 90'erne faktisk er ved at være længe siden. Både hvad angår teknologi og indretning af hjemmet. Og som borgmester Peter Rahbæk Juel (S) udtrykte det i sin tale.

Hverdagen i det 20. århundrede på museum Tidens Samling er et museum beliggende i Kulturmaskinen i Odense. Her kan du opleve klæder, form og bolig fra det 20. århundrede. Fra på mandag den 5. februar med en opholdssstue fra 90'erne som nyeste tilføjelse. På museet må du ikke bare se, men også røre. Du må du sætte dig i møblerne, åbne skufferne, kigge i bøgerne og prøve tøjet. Tidens Samlings grundlægger er Annette Hage, som var fascineret af gamle ting og derfor i 60'erne begyndte at samle på vores allesammens historie og rødder. Den dag i dag er Tidens Samling stadig baseret på Annette Hages private samling, der sammen med museet er gået i arv til hendes datter Cæcilie Ning Hage, som siden 2004 været museumsdirektør ved Tidens Samling og har ført museet videre i samme ånd som sin mor. Kilde: tidenssamling.dk

Når man selv var teenager og i starten af undgommen i 1990'erne - og faktisk ikke føler, det er så længe siden - er det noget af en aha-oplevelse at se årtiet udstillet i et historisk lys.

For ægteparret på 56. år, Egon og Margith Nilsson fra Odense, er der dog ikke den store genkendelse. For 90'erne rykkede aldrig rigtig ind hjemme hos dem.

- Prøv at se telefonen og computeren, siger Kim Mikkelsen, og får igen datteren til at grine.

- Det er præcis, som jeg husker det, og mange af tingene kan jeg genkende som noget, jeg også selv havde, siger han efter at have set udstillingen. I øvrigt sammen med sin 12-årige datter Mathilde, som finder det særdeles morsomt at se, hvordan verden så ud, da far var ung.

Også Kim Mikkelsen fra Odense, der lørdag var mødt op for at se den nye udstilling, var ung i 90'erne.

90'er-stuen er blevet til med hjælp fra ganske almindelige danskere, som har budt ind med ting til udstillingen og med deres bud på, hvad de forbinder med årtiet.

For nogle vil det virke lidt tæt på at allerede nu begynde at udstille 1990'erne i et historisk lys. Den tanke har museumsdirektør Cæcilie Ning Hage fra Tidens Samling gjort sig.

- I nogle hjem ser der jo stadig sådan ud, minder hun om.

Alligevel, mener hun, der selv var ung i 1990'erne og med egne ord styrede nattelivet i Odense, er tiden moden, for mange ting har vitterlig ændret sig, så det er let at se forskel på nu og da.

- Tiderne og udviklingen går så stærkt, er en 90'er-stue relevant allerede nu, siger hun og peger på netop svampemaling og mønstre i alle former og farver som noget af det, hun finder karakteristisk ved 90'erne, som ikke længere nyder den store udbredelse.

Arkivar ved Historiens Hus, Johnny Wøllekær, siger, at 90'erne på sin vis ikke var noget storslået årti for Odense.

- Det var i den tid, at det med "der går Odense i den" havde sin storhed, påpeger han og nævner, at f.eks. banegården, som ingen rigtig kunne lide, blev bygget i 1990'erne.

Der skete dog også ting, som i dag har vist sig at være smartere end nogen måske anede dengang.

- Forskerparken og ideen om, at erhvervsliv og universitet skulle arbejde mere sammen, blev skabt i 1992. Prøv at se, hvad det har ført til i dag med hele væksten indenfor robotter, der i byen. Frøene til det blev plantet dengang, siger han.

For de særligt interesserede er der i øvrigt mulighed for at opleve Johnny Wøllekær på Tidens Samling igen til maj. Her vil han holde et udvidet foredrag om 1990'erne.