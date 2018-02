Ejstrup/Hærvejen var inden kampen i det midtjyske i realiteten kun tre points efter topholdet fra DHG.

En sejr til DHG og et forspring på fem point, hvis man ser bort fra forskellen i spillede kampe og bedst indbyrdes, virker som en tidlig afgørelse af oprykningen til 1. division.

-Vi har med sejren i topopgøret på udebane vist, at DHG er klar favorit til orykningen, men også vist, at holdet på en svær udebane har kunnet stå for presset og vinde en sikker sejr, sagde holdets glade træner Lene Borg efter kampen.

-DHG var velforberedte på Ejstrup/Hærvejens stærke backs og stregspiller. Opskriften var masser af tempo i såvel forsvarsspil som det etablerede angrebsspil, hvor DHG i første halvleg i mange tilfælde overspillede modstandernes forsvar. Scoringsprocenten var høj, og sejren kunne næsten fejres i pausen.

Hjemmeholdet fik styrket forsvaret i anden halvleg og med en målmand i hopla vandt Ejstrup/Hærvejen anden halvleg med 12-7.

På spørgsmålet til træner Lene Borg, om oprykningen skulle fejres på hjemturen var det ventede svar, at den vigtige sejr skulle nydes og fejres lidt, men at DHG ville fastholde seriøsiteten og forsøge at fastholde holdets nuværende høje spilmæssige niveau. (KAI)