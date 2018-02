- Man må jo gerne stoppe og holde en pause undervejs, forsøger en kvinde at overbevise to drenge, der endnu bruge mange dage på at glæde sig til deres konfirmation, om, inden de skal ud i kulden og på cyklerne.

Men det gælder ikke for mountainbike-folket. Er man del af det, er man også indstillet på, at det skal være hårdt og ikke medvind på alle de mudrede spor.

- Vi har været heldig, at der var en, som kunne låne en miniged de gange, vi har kørt de store læs ud. Den har transporteret gruset fra det sted, hvor lastbilen kunne komme ind og hen til der, hvor vi skulle bruge det. Derfra har vi kørt det videre på trillebøre, så det er med håndkraft. Per Rasmussen, Multi Motion Assens

For det er koldt derude. Med sne på rude. Og sne, der falder fra oven, mens vinden også vil lege med og giver godt i kinder og ikke-vindtæt tøj. Så denne lørdags endnu unge eftermiddag opfordrer mest til hjemlig hygge og ikke et mountainbike-ræs i det kuperede terræn omkring stadion.

Assens: Alle dem, der ikke skal på cyklen i løbet af de næste tre minutter, trækker inden for i klubhuset på Assens Stadion, så snart der er mulighed for det.

Det er Multi Motion Assens, som står bag løbet med navnet MTB Klassikeren Assens, og Per Rasmussen fra Multi Motion Assens glæder sig over, at de to drenge ikke er ene om at repræsentere ungdommen denne lørdag.

Der er flere end 20 ungdomsyttere meldt til start.

- Der er mange børn i år. Det er meget glædeligt. Det er længe siden, der har været så mange børn helt nede fra herre-dame 10 og helt op til herre-dame 16, siger Per Rasmussen.

Forberedelserne til løbet har i december og januar krævet armkrafter. Ikke færre end 22 ton grus har klubben nemlig fordelt på mountainbike-sporene omkring stadion. Det er sket for at dæmme op for det bløde, våde og glatte underlag.

Gruset har Assens Kommune leveret.

- Det har absolut hjulpet på sporene, siger Per Rasmussen.

Og ikke givet grus i maskineriet.