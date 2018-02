- Træningen i denne uge er gået fint, og vi kan glæde os over, at vi nu har så mange spillere klar, at vi har flere spillere, end vi kan bruge pr. kamp.

Før kampen ligger Stoholm næstsidst med kun syv point for 17 kampe, mens Otterup er femtesidst med 13 point for samme antal kampe. Dermed ligger Otterup over de pladser, der udløser direkte nedrykning, men holdet er dog stadig på en af de pladser, som udløser nedrykningsspil.

Otterup har under cheftræner Daniel Nielsen fået rettet pænt op på den forkvaklede sæsonstart, der udløste fyringen af træner Søren Gottfredsen, og nu skal kursen for resten af sæsonen sættes af et hold, der bør have styrke til i det mindste sikre sig overlevelse.

Co-træneren Thomas Bredahl siger om Stoholm før kampen med startfløjt søndag klokken 15.00:

- Det er et hold, der ikke spiller så hurtigt, men de er gode til at lægge et godt pres, hvor man efter overgange søger en masse mand-til-mand spil og dueller. Og så har de nogle højrehåndede højrebacks, som leverer nogle andre skudvinkler, end man normalt er vant til. Naturligvis tror vi på en sejr, men i respekt for Stoholm regner vi på ingen måde med en let opgave. I første omgang handler kampen om at lægge afstand til de direkte nedrykningspladser.

For Otterup lurer det i horisonten, at herrerne fra HC Odense ser ud til at ryge op i 1. division i næste sæson. HC Odense sejrede fredag i topkampen mod den direkte konkurrent Give og har nu et solidt forspring. Dermed øges konkurrencen om spillerne i laget under GOG.