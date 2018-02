Socialdemokratiet glæder sig over, at Danmark fredag har udleveret en rumænsk statsborger til afsoning i hjemlandet.

Udleveringen er kommet i stand, efter at Danmark har fået garanti fra Rumænien om ordentlige afsoningsforhold.

Men der er plads til forbedring, mener retsordfører Trine Bramsen (S).

- Én batter ikke særligt meget, når vi ved, at vi har et stort antal siddende, og vi ved, at det er rigtig lang tid siden, man har sendt hjem sidst.

- Det her er lidt en lappeløsning. Glimrende, at de har sendt én hjem, men jeg vil se mere handling, før jeg begynder at klappe i hænderne og rose regeringen på det her område, siger hun.

Rumænien har stillet Danmark en garanti for, at den rumænske statsborger vil få ordentlige afsoningsforhold i landet. Som følge heraf har de danske myndigheder fredag udleveret vedkommende til afsoning i hjemlandet.

Emnet har stået højt på dagsorden på Christiansborg længe.

Udleveringer til Rumænien kom i fokus, da Højesteret 31. maj sidste år underkendte udleveringer af fire personer til Rumænien.

Udleveringerne var ellers besluttet af Justitsministeriet.

Men der kunne ikke garanteres tre kvadratmeter personligt rum under deres afsoning i Rumænien, og derfor kunne de ikke udleveres ifølge Højesteret.

Det skete med henvisning til en principiel dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fra 2016.

De danske myndigheder skal fremover fra sag til sag indhente en garanti fra Rumænien.

Det undrer Trine Bramsen.

- Rumænien er forpligtet til at tage dets indsatte hjem. Blandt andre Norge og England sender deres rumænere hjem til afsoning, så det må kunne lade sig gøre at få en lignende aftale for Danmark, siger hun.