TV 2-dokumentaren "De vaccinerede piger", som blev vist i 2015, kritiseres stadigvæk af fagfolk for at være en af de vigtigste årsager til, at folkestemningen vendte sig mod HPV-vacciner. Redaktionschef på TV 2 Troels Jørgensen indrømmer medansvar, men står inde for dokumentaren.

I juni sagde du til Fyens Stiftstidende, at du står 100 procent inde for dokumentaren. Gør du stadig det? - Der er jo ikke noget, der har ændret sig siden. Det er stadigvæk fuldstændig korrekt, det, der fortælles i dokumentaren, så jeg står stadig inde for det faktuelle. Dokumentaren har uanset hvad stadig givet seerne billedet af, at vaccinen var skyld i pigernes symptomer, mener fagfolk - har de ikke ret? - Jeg medgiver, at vi har et medvirkende ansvar til at vaccineraten faldt, hvilket på ingen måde var programmets hensigt. Og selvom jeg ikke har noget at udsætte på det faktuelle i dokumentaren, er der selvfølgelig en masse, vi har gjort os overvejelser om, hvorvidt vi kunne have gjort anderledes - fyldte case-historier for meget i forhold til fakta, skulle det have været en anden titel? Men jeg vil stadig sige, at det var en supervigtig historie at lave, at hundredvis af piger havde oplevet alvorlige symptomer, og ingen kunne forklare, hvad de fejlede. De mistænkte selv vaccinen, og denne mistanke blev bakket blev op af førende læger - den historie skulle ud.

Så fyldte for eksempel case-historierne for meget? - Det er svært at sige tre år efter, men det er nogle af de overvejelser, vi vil gøre os fremover. Men vi vil selvfølgelig ikke afholde os fra fremover at se kritisk på lægemidler og lægemiddelindustrien. Kunne I have gjort andet anderledes? - Det er altid nemt at være bagklog. I 2015, da dokumentaren blev sendt, var der ikke nogen, der kunne give os et klart svar, om symptomerne kunne skyldes vaccinen. Alle fra myndigheder over politikere til læger var i tvivl om det her spørgsmål, så det var en anden tid end i dag, hvor der ikke mindst på baggrund af dokumentaren er lavet en hel del uafhængig forskning, hvor man er blevet klogere. Så det er vanskeligt at svare på, hvad vi kunne have gjort anderledes for tre år siden. Men det er klart, det har givet anledning til overvejelser.